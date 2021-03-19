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فن

أخبار الفن| شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة غنائها تتر مسلسل رمضان .. في ذكرى وفاة شكري سرحان| أبرز المحطات في حياته

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:03 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:


نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة لها من اسكندرية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


يحل اليوم الجمعة 19 مارس عيد ميلاد الفنانة نشوى مصطفى، حيث أتمت عامها الـ 54.

قدمت نشوى، عدد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني كان من بينها:  مسرحية سيلفي مع الموت، وهي مسرحية من نوعية المونو دراما، ومسلسل في أيد أمينة، ومسلسل ملك روحي، وفيلم أحلام الفتى الطايش، وفيلم ميدو مشاكل، وغيرها من الاعمال.


روج الفنان عمرو يوسف لـ مسلسلة الجديد " الملك " ونشر بوستر المسلسل عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ما تردد مؤخرًا حول غنائها لتتر مسلسل في رمضان المقبل ٢٠٢١.

قالت شيرين، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "‏بعد نزول اخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان اؤكد عدم وجود اي تعاقد بذلك حتى الان.  تصبحوا على خير".


تعرض قناة dmc ومنصة WATCH iT، الجزء الثاني من مسرحية "غرفة 55" من السيت كوم المسرحي "اللوكاندة"، إنتاج شركة سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.


يحل اليوم 19 مارس ذكرى رحيل الفنان شكري سرحان، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.

كانت أول أعماله السينمائية فيلم "لهاليبو" مع الفنانة الراحلة نعيمة عاكف والذي أخرجه حسين فوزي عام 1949، ثم اختاره المخرج العالمي يوسف شاهين لفيلمه "ابن النيل" عام 1951 م والذي كان الانطلاقة الحقيقية لنجوميته، ثم توالت عليه أدوار البطولة في أعمال "درب المهابيل"، "شباب امرأة"، "الطريق المسدود"، وغيرها من الأعمال، التي بلغت 150 فيلما سينمائيا ابتداء من "لهاليبو" عام 1949، وانتهاء بـ"الجبلاوي" 1991، هذا بخلاف الأعمال الإذاعية والدرامية.

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