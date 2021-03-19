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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19-3-2021 بمحافظات مصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:35 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19- 3- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس دافئا على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 14 والعظمى  24
 
شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24
 
طنطا الصغرى 13 والعظمى 23
 
دمنهور الصغرى 14 والعظمى 20
 
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21
 
بلطيم الصغرى 12 العظمى 20
 
مطروح الصغرى 12 والعظمى 21
   
بورسعيد الصغرى 14 العظمى 21
 
دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
 
الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24
 
الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24
 
السويس الصغرى 13 والعظمى 23


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