حماة الوطن مهنئا الرئيس بذكرى تحرير طابا: انتصار للدبلوماسية

توجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر بالذكرى الثانية والثلاثون لتحرير طابا واستعادة أرضها بعزة وكرامة وحماية سيادتها بكل الطرق العسكرية والقانونية والدبلوماسية.

وقال الحزب، في بيان له،إنه فى مثل هذا اليوم 19 مارس 1989 حررت الإرادة المصرية الوطنية آخر بقعة محتلة من الأرض المقدسة طابا فهذا التاريخ لن ينساه المصريون أبدًا، لأن إرادة المصريين قهرت العدو، واستبسلت لتحرير الأرض، وأثبت المصريون أنه مهما طال الزمن، فلن يفرطوا فى شبر واحد من أرضهم، وهذا ما حدث بعد معركة طويلة من التحكيم الدولى، وتم رفع العلم المصرى على آخر نقطة حدودية لمصر على أرض سيناء الحبيبة بفضل انتصار الدبلوماسية المصرية القائمة على الوطنية الحقيقية.

وأكد الحزب أن ذكرى تحرير طابا تعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة، التي قدمها ويقدمها الجيش المصرى من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.

كما توجه الحزب بالتحية إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وشهدائها، الذين لم يدخروا جهد على مدار التاريخ لحماية مصر وشعبها وأرضها، إلى جانب التحية لخبراء القانون والتحكيم الدولي الذين اثبتوا احقية مصر في أرضها.