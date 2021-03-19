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رئيس التحرير
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توك شو

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:04 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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يا برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة.

صدى البلد : 
السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني

بوابة الأهرام : 
رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا في فلسطين على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية

المصري اليوم : 
مدبولي للأمم المتحدة: إثيوبيا تفرض أمرًا واقعًا بسد النهضة على حساب مصر والسودان

فيتو :
السياحة والآثار تعلن موعد موكب نقل المومياوات الملكية

اليوم السابع : 
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الجوية الأوكرانية.. صور
أخبار مصر.. وزير التعليم يعلن ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الاثنين المقبل

الوطن : 
وزيرة التضامن: صدور لائحة جديدة للعمل المدني أمر مهم طال انتظاره

الشروق : 
التنمية المحلية: منصة «أيادي مصر» تسوق لمنتجات السيدات في الأسواق الدولية والمحلية

بوابة أخبار اليوم : 
الصحة: تسجيل 642 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 وفاة

سكاي نيوز عربية : 
تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول الاستقرار العالمي

روسيا اليوم : 
كوريا الشمالية تعلن قطع العلاقات مع ماليزيا وتتوعد الولايات المتحدة بـ"دفع الثمن"
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