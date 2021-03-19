السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

يا برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة.





صدى البلد :

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني





بوابة الأهرام :

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا في فلسطين على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية





المصري اليوم :

مدبولي للأمم المتحدة: إثيوبيا تفرض أمرًا واقعًا بسد النهضة على حساب مصر والسودان





فيتو :

السياحة والآثار تعلن موعد موكب نقل المومياوات الملكية





اليوم السابع :

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الجوية الأوكرانية.. صور

أخبار مصر.. وزير التعليم يعلن ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الاثنين المقبل





الوطن :

وزيرة التضامن: صدور لائحة جديدة للعمل المدني أمر مهم طال انتظاره





الشروق :

التنمية المحلية: منصة «أيادي مصر» تسوق لمنتجات السيدات في الأسواق الدولية والمحلية





بوابة أخبار اليوم :

الصحة: تسجيل 642 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 وفاة





سكاي نيوز عربية :

تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول الاستقرار العالمي





روسيا اليوم :