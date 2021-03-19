السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

صدى البلد :
السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني
بوابة الأهرام :
رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا في فلسطين على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية
المصري اليوم :
مدبولي للأمم المتحدة: إثيوبيا تفرض أمرًا واقعًا بسد النهضة على حساب مصر والسودان
فيتو :
السياحة والآثار تعلن موعد موكب نقل المومياوات الملكية
اليوم السابع :
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الجوية الأوكرانية.. صور
أخبار مصر.. وزير التعليم يعلن ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الاثنين المقبل
الوطن :
وزيرة التضامن: صدور لائحة جديدة للعمل المدني أمر مهم طال انتظاره
الشروق :
التنمية المحلية: منصة «أيادي مصر» تسوق لمنتجات السيدات في الأسواق الدولية والمحلية
بوابة أخبار اليوم :
الصحة: تسجيل 642 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و41 وفاة
سكاي نيوز عربية :
تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول الاستقرار العالمي
روسيا اليوم :
كوريا الشمالية تعلن قطع العلاقات مع ماليزيا وتتوعد الولايات المتحدة بـ"دفع الثمن"