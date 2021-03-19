التعليم العالي في أسبوع.. تطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية.. وصدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتلقى تقريرا حول أنشطة معهد البترول المصري

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التعليم العالي: تطوير شامل في البنية التحتية للمستشفيات الجامعية

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا عن تصنيفات الجامعات المصرية في القطاع الطبي عالميًا

وزير التعليم العالي يعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.





تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر فبراير الماضي.





وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغ ٢٤ بحثا، وتم نشر ٣ كتب، كما تمت المشاركة في فعاليات (١٧) ورشة عمل، فضلا عن المشاركة في ٦ مشروعات علمية.





وأضاف التقرير أن المعهد تمكن من توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة،حيث تم توقيع اتفاقية مع كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية.





كما وقع المعهد اتفاقية تعاون مع جامعة فاروس بالإسكندرية، وكذلك اتفاقية تعاون مع شركة الأسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك).





كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول التطوير الشامل في البنية التحتية للمستشفيات الجامعية.





و أوضح التقرير أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، (18) مستشفى جامعي نموذجي شامل أقسام ومستشفيات الطوارئ بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 2 مليار و700 مليون جنيه، وتم تم شراء (80) جهاز تنفس صناعى بتكلفة 40 مليون جنيه، وتوفير عدد (100) جهاز تنفس صناعي متنقل للمستشفيات الجامعية، وتطوير (13) غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي.





كما زاد عدد ماكينات الغسيل الكلوي للأطفال إلى 6 ماكينات موزعة على النحو التالي: (3 ماكينات بمستشفى أبوالريش الياباني، 2 ماكينات بمستشفى بني سويف الجامعي، عدد 1 ماكينة بمستشفى أسوان الجامعي) وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.25 مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء 7 ماكينات للغسيل الكلوي بتكلفة تصل إلى 1.4 مليون جنيه بمستشفى سوهاج الجامعي.





وشمل التطوير أيضًا ، تطوير جامعة القاهرة لمبنى المعهد القومي للأورام الذي تعرض لحادث التفجير الإرهابي، على مرحلتين، في المرحلة الأولى تم إصلاح التلفيات في المبنى الشمالي ومبنى القاعة والمبنى الاداري، أما المرحلة الثانية فشهدت أعمال التطوير والتحديث فى المبنى الإدارى، مبنى القاعة، مركز الكشف المبكر، ساحة الانتظار، وإجراء الأعمال الكهروميكانيكية، وقد تكلف المشروع ميزانية قدرها 100 مليون جنيه.





كما شهدت جامعة القاهرة تطوير مستشفى طوارئ قصر العيني بتكلفة 200 مليون جنيه، وشمل المشروع إنشاء وحدة علاجات جلطات الجهاز العصبي والقلب، ووحدة للعظام وعلاج الكسور، مكونة من 4 غرف، وحجرتين للفرز للتشخيص المبدئي، و44 سريرًا للإقامة القصيرة، وحجرة لعلاج الحالات الحرجة، وحجرة للإصابات المتعددة، وقسم للأشعة، و15 سريرا للرعاية المركزة، و 5 أسرة رعاية متوسطة.





وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التعليمية، التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية بدون ترخيص.





بينما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في القطاع الطبي في التصنيفات العالمية، ضمن تصنيفات شنغهاي الدولي، وتصنيف (QS) العالمي للعام 2020.





وأوضح التقرير أن تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2020 أظهر حصول جامعة القاهرة على المركز (101 – 150) دوليًا في مجال الصحة العامة، في حين شهد التصنيف تقدمًا ملحوظًا لجامعة عين شمس.





ونوه التقرير إلى دخول جامعات (المنصورة، القاهرة، الإسكندرية،عين شمس) ضمن الجامعات الأفضل في المجال الطبي لتصنيف شنغهاي الدولي للعام 2020.





أما في مجال الصيدلة والبحوث الدوائية للتصنيف الدولي للجامعات (شنغهاي) 2020 أفاد التقرير ظهور أكثر من جامعة مصرية (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، الأزهر، بني سويف، أسيوط، المنيا) ضمن الجامعات العالمية في هذا المجال.





ولفت التقرير إلى تقدم جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة) في مجال طب الفم والأسنان عن ذات التصنيف الدولي للعام 2020.





وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:





• د. حسن عبد المنعم إبراهيم رئيسًا لجامعة العريش.





• د.خالد محمود محمد- نائبًا لرئيس جامعة السادات لشئون المجتمع والبيئة.





• د. إبراهيم لطفي محمد أحمد عميدًا لكلية تكنولوجيا تعليم حلوان.





• د. محمد السيد شلط عميدًا لكلية زراعة طنطا.