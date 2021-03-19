نصائح للأمهات للترفيه عن الطفل بعيدا عن التليفزيون.. فيديو





وقدم برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أفضل الطرق لقضاء بعض الأوقات في صحبة طفلك ونصائح للأمهات.





قصة مفيدة: اجعلي الطفل يختار قصة وشاركيه في قرائتها

تحضير بعض الأكلات معا حيث يمكن أن تجعليه يشارك في تحضير بعض الحلوى التي يحبها

نظمي حفلة للرقص مع طفلك

اجعلي طفلك يختار الأغاني المفضلة له وأغلقي الأنوار واستعيني ببعض الإضاءة الملونة في الغرفة لتضفي بذلك كثيرا من المرح على نفسية طفلك





فلكل طفل مواهب خاصة به فدعي طفلك يعبر عما بداخله فمن الممكن أن نقوم بتمثيل فرقة مكونة من لجنة التحكيم وجمهور وأيضا لا بد من تشجيع الطفل وتقييم موهبته من واحد إلى عشرة.

تعتقد الأمهات أن التليفزيون هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن من خلالها التسلية والمرح لطفلها في حين أنه أكثر خطورة على نفسية الطفل.