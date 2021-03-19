مفاجأة صادمة.. اكتشاف جثتين مختبئتين أثناء البحث عن أم وابنتها

عثرت الشرطة الاسكتلندية على جثتين مختبئتين أثناء البحث عن أم تبلغ من العمر 25 عامًا وابنتها البالغة من العمرعامين في أحد منازل مدينة

دندي.





وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية صرح مدير المباحث بالقضية، قائلًا: « هذا تطور مهم في تحقيق صعب لجميع المعنيين وجاء بعد إبلاغ عائلة بينلين بيرك وابنتها جيليكا عن اختفائهما».





وتابع مسؤول المباحث: « أشكر المجتمع المحلي على تعاونهم مع الشرطة في قضية كبيرة ومعقدة تشمل العديد من الموارد المتخصصة من جميع أنحاء شرطة اسكتلندا».





تعود الجثة الأولى المخبئة إلى مسن يبلغ من العمر 50 عامًا والثانية لطفل ثاني، وسيستمر وجود الشرطة في المنطقة، و أطلب من أي شخص لديه معلومات أن يتقدم بها إلينا.



