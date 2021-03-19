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أمين المدرسة الرقمية: التعليم عن بعد في ظل كورونا فرض نفسه

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:21 ص
مصر والإمارات
مصر والإمارات
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هاجر إبراهيم
كشف الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، تفاصيل تعاون مصر مع الإمارات لإطلاق أول مدرسة رقمية، قائلا إن التعليم عن بعد فى ظل كورونا فرض نفسه على المجتمعات، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تطورت.

وأضاف وليد آل علي خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه كان يجب استخدام ابتكار لتوصيل التعليم إلى الطلاب المحتاجين، موضحا أن ما حدث فى طريقة تقنيات التعليم الجديدة ساعد بشكل كبير فى توثيق تجربة تعليمية متكاملة للطالب عن بعد.

وتابع أنه فى ظل تحديات البنية التحتية كشبكة الاتصالات والوصول للتكنولوجيا تم تطوير نماذج من مساحات التطور الرقمى، الذى سيستفيد منها طلاب فى الالتحاق بالمدرسة الرقمية والاستفادة من برامجها، لافتا إلى أن الهدف من المدرسة الرقمية هى توفير التعليم الرقمى عن بعد بشكل مرن ويصل للفئات الأقل حظا.

وأكد أنه تم التنسيق مع عدد من الشركاء وإنشاء تحالف للتعليم الرقمى ومستقبله، متابعا أن التجربة والخبرة فى مصر تعد خبرة ثرية وبها تطور يمكن الإستفادة منها لتطوير المدرسة الرقمية، لافتا إلى أنه تم عقد لقاء مع وزير التربية والتعليم كان مفيد جدا.

وأردف: "نعمل على المواءمة مع كل دولة واحتياجاتها، ويوجد خطة لمناهج دولية وخطة للمناهج المحلية فى كل بلد، وذلك لا يتم إلا بالتنسيق مع وزارات التعليم"، مضيفا أن الشهادة الخاصة بالمدرسة معترف بها سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
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