ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:25 ص
انطلاق مبادرة جمل
انطلاق مبادرة جمل مدينتك
Advertisements
عبد العزيز جمال
 شاركت فرقة التنورة والطبل البلدي في إطلاق مبادرة محافظة القاهرة جمل مدينتك.

ويصطف ألف شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات المبادرة والتي تنظمها محافظة القاهرة وينفذها الشباب في الفترة من ١٩ مارس حتى ٥ أبريل بخضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.


وأكد المحافظ ان المبادرة سيتم تفعيلها في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة .

وتابع المحافظ أن الدولة تعتمد بشكل أساسى على الشباب و تهدف الي إعداد جيل لديه الوعى والمعرفة بكافة مسئولياتها، بالإضافة الي رؤية طموحة في مجال بناء الإنسان.

وأكد أن الشباب علي رأس أولويات الدولة المصرية وهو ما يعزز فرصهم فى المشاركة الإيجابية في الحياة العامة ورفع قيم الانتماء والحس الوطني لديهم ، ويسهم فى تمكين جيل لديه الرغبة فى المشاركة الفاعلة فى تحقيق رؤية مصر المستدامة ٢٠٣٠ وخطواتها السريعة نحو التنمية.
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توفير 34 مليون جنيه لها.. «التاسعة» تعرض تقريرا عن دعم الأنشطة الرياضية والشبابية

كن قياديا.. انطلاق فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر غدًا

محافظة القاهرة تطلق مبادرة جمل مدينتك ..غدا

اليوم.. محافظ القاهرة يطلق مبادرة جمل مدينتك

بمشاركة 1000 شاب وفتاة.. انطلاق مبادرة جمل مدينتك لتغيير وجه العاصمة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. اكتشاف جثتين مختبئتين أثناء البحث عن أم وابنتها

أيقونة الجمال .. 10 صور تبرز أناقة نرمين الفقي بعد تصدرها التريند

شرط لصلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح

انطلاق الفصل الدراسي الثانى بالجامعات وسط إجراءات مشددة.. غدا

أبرز تصريحات إلهام شاهين الجريئة مع وفاء الكيلاني

بسبب ولعه بالشهرة .. شاب ينشر صورا غير لائقة لزوجته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة الجمال .. 10 صور تبرز أناقة نرمين الفقي بعد تصدرها التريند

أسود x أسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة أنيقة

أسعار فئات إم جي HS موديل 2021 داخل السوق المصري .. صور