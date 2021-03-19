شاهد.. التنورة والطبل البلدي في حفل إطلاق مبادرة جمل مدينتك

شاركت فرقة التنورة والطبل البلدي في إطلاق مبادرة محافظة القاهرة جمل مدينتك.



ويصطف ألف شاب وفتاة من مراكز الشباب والكشافة أمام ديوان عام محافظة القاهرة بعابدين لبدء انطلاق فعاليات المبادرة والتي تنظمها محافظة القاهرة وينفذها الشباب في الفترة من ١٩ مارس حتى ٥ أبريل بخضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





وأكد المحافظ ان المبادرة سيتم تفعيلها في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة .



وتابع المحافظ أن الدولة تعتمد بشكل أساسى على الشباب و تهدف الي إعداد جيل لديه الوعى والمعرفة بكافة مسئولياتها، بالإضافة الي رؤية طموحة في مجال بناء الإنسان.



وأكد أن الشباب علي رأس أولويات الدولة المصرية وهو ما يعزز فرصهم فى المشاركة الإيجابية في الحياة العامة ورفع قيم الانتماء والحس الوطني لديهم ، ويسهم فى تمكين جيل لديه الرغبة فى المشاركة الفاعلة فى تحقيق رؤية مصر المستدامة ٢٠٣٠ وخطواتها السريعة نحو التنمية.