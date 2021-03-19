ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأوقاف: قراءة القرآن أمر عظيم والخطورة عدم التفاعل مع الآيات.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:31 ص
الدكتور أسامة فخري
الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون المساجد
Advertisements
محمود محسن
قال الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف أن كلمة الحق لها معاني كثيرة ولكن المعنى الأدق هو مطابقة الواقع ويكون الشئ الثابت المستقر ولا يتغير دون وجود تعارض أو تصادم.

وأضاف الجندي خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الحق في القرآن الكريم هو التأمل والتدبر والتعمق كقوله تعالى "قد جاءكم الحق من ربكم" أو "انه لحق اليقين" .

وتابع مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف أن القران الكريم وقراءته أمر عظيم وعبادة ولها أجر ولكن الخطورة في عدم التفاعل مع أيات القرأن الكريم.

وأشار الجندي إلى أن القران الكريم به العديد من الضوابط والأوامر والنواهي تضبط حياه الانسان مع الله والناس وأن تكون الأعمال التي يقوم بها الانسان مرضية لله.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

عبدالحميد حسن: الأهلي لم يتأثر بغياب كهربا.. و"أزارو" خليفة حسام حسن

شوقي غريب يكشف موعد ضم محمد صلاح إلى قائمة أولمبياد طوكيو

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر نشوى مصطفى

مادوكس الابن الأكبر لـ أنجلينا جولي وبراد بيت يشهد ضد والده في قضية عنف

رحيل رائد لبيب.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة مخرج الكاميرا الخفية

سعر فيات تيبو 2021 اليوم في مصر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة الجمال .. 10 صور تبرز أناقة نرمين الفقي بعد تصدرها التريند

أسود x أسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة أنيقة

أسعار فئات إم جي HS موديل 2021 داخل السوق المصري .. صور