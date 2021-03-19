الأوقاف: قراءة القرآن أمر عظيم والخطورة عدم التفاعل مع الآيات.. فيديو





وأضاف الجندي خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الحق في القرآن الكريم هو التأمل والتدبر والتعمق كقوله تعالى "قد جاءكم الحق من ربكم" أو "انه لحق اليقين" .





وتابع مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف أن القران الكريم وقراءته أمر عظيم وعبادة ولها أجر ولكن الخطورة في عدم التفاعل مع أيات القرأن الكريم.





وأشار الجندي إلى أن القران الكريم به العديد من الضوابط والأوامر والنواهي تضبط حياه الانسان مع الله والناس وأن تكون الأعمال التي يقوم بها الانسان مرضية لله.

قال الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف أن كلمة الحق لها معاني كثيرة ولكن المعنى الأدق هو مطابقة الواقع ويكون الشئ الثابت المستقر ولا يتغير دون وجود تعارض أو تصادم.