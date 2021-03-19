جامعة حلوان في أسبوع.. افتتاح وحدة الابتكار والإبداع الفني والثقافي بكفر العلو.. وتنظيم ورشة عمل حول المفاهيم الخاطئة في النشر الدولي

جامعة حلوان :

تفتتح وحدة الابتكار والإبداع الفنى والثقافى بكفر العلو

تنظم المؤتمر السنوى السادس عشر تطلق ورشة عمل حول المفاهيم الخاطئة فى النشر الدولى





افتتحت جامعة حلوان،وحدة الابتكار والإبداع الفنى والثقافى بمنطقة كفر العلو انطلاقا من دورها الهام فى المشاركة المجتمعية التي تساهم فى تنمية المجتمع المحيط والمناطق الأكثر احتياجا، واستكمالًا للبرنامج التنموى الاقتصادي فى كفر العلو،وتم وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم إقامة مشروعات ابتكار فنية متنوعة بمشاركة عدد من كليات الجامعة وهى الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية، وجاءت الأعمال والورش التدريبية في التدريب على مشغولات الحلى والكروشية والكولاج والرسم البورترية وصناعة الفوانيس الورقية.





وتهدف الوحدة الى التمكين الاقتصادي للأسرة في هذه المناطق تمهيدًا لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساعد الأسرة في زيادة دخلها وتعرفها بأهمية رفع الوعى وقيمة العمل وكيفية أن يكون لدى الأسرة القدرة على المساهمة و المشاركة المجتمعية.





وتم استكمال البرنامج التنموى الاقتصادى فى كفر العلو بالورش التدريبية تحت إشراف فنى من الدكتورة داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة مها عبد المنعم مزيد وكيل كلية التربية الفنية، والدكتورة أمنية فكرى وكيل كلية الفنون الجميلة، وشارك في الورش عدد كبير من شباب الكليات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب من أسرة الجوالة، كما طلب توفير ورش تدريبية أخرى في التطريز والخياطة وورش في الخزف والإبداع الموسيقى وكتابة القصة.





وينظم معمل توثيق ادب الطفل بالمكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان المؤتمر السنوى السادس عشر بعنوان " أدب الأطفال والتنشئة الشاملة (محليا وعربيا وعالميا) "بمشاركة مجموعة من كبار المتخصصين فى مجال أدب الطفل

ويتناول المؤتمر الإنتاج الفكري لأدب الأطفال بأنواعه المتعددة من( قصة وكتاب موضوعى وشعر ومسرحية) بشكلية الورقى والالكترونى ،ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم فى مختلف العصور،كما يتناول جهود مختلف المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية المختلفة العربية والأجنبية فى تشجيع هذا الإنتاج ،والعمل على جذب الأطفال إليه من خلال القراءة الحرة وكافة الأنشطة المرتبطة بها .

يرأس أعمال المؤتمر الدكتورة سهير محفوظ المستشار العلمي لمعمل توثيق وبحوث أدب الطفل وتحت إشراف الأستاذة سحر محمد مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، هذا ويبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس ٢٤-٢٥ مارس ٢٠٢١ بقاعة المكتبة الموسيقية بالدور الأرضى بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي .





و انطلقت فعاليات ورشة عمل النشر الدولى للبحوث فى الفنون البصرية التى نظمتها وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان عبر تطبيق زووم، و حاضر في ورشة العمل الدكتور ضياء أحمد محمد أحمدين، مدرس علوم الفنون البصرية، بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، وأدار ورشة العمل الدكتورة فاطمة اسماعيل عضو المكتب التنفيذي لوحدة دعم البحث العلمى .