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توك شو

قصة تحدي.. فتاة من ذوى الهمم تحصد 20 بطولة فى الوثب العالى بقدم واحدة

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:06 م
هند الهادي
هند الهادي
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البهي عمرو
خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان" قصة تحدي لفتاة حصدت 20 بطولة وأول لاعبة وثب عال بقدم واحدة وهى هند الهادي".

وقالت هند الهادي، بطلة رياضية، إنها تحدت اعاقتها للوصول لهدفها، مؤكدة أنها فقدت قدمها فى المرحلة الابتدائية، ولم تتوقف عن استكمال مشوارها فى الحياة ووصولها لهدفها واستكمال ممارسة الرياضة بجانب التعليم.

وأكدت أنها حصلت على بطولات كثيرة، والآن تجهز لـ حفل زفافها، موضحة أنها " قامت بعمل هشتاج تطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ حضور حفل زفافها".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج تواصلت معها وكشفت أنها ستحضر زفافها، وستقوم بتوفير قدم صناعي لها كهدية.

ولفتت إلى أنها مازالت تتمنى أن يحضر الرئيس السيسي حفل زفافها، معلقة : " انا عارفه أنه مشغول و مسئولياته كبيره بس نفسى يحضر حفل زفافي".

وتابعت: " فرحى 15 -5 هو نفس يوم عيد ميلادي"، مشيرة إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بـ ذوى القدرات الخاصة ويوفر لهم كل الدعم". 

وفى نفس السياق قال محمد رجب خطيب هند إن الحب بدأ من أول نظرة، وبعد ذلك تم الاعتراف بالحب.

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