حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية محمد عبده والشباب الوطنى بالسويس





قادت الحملة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل وأمل أحمد سكرتير الحى، المهندس محمد صابر مدير الادارات الهندسية بالحل والمهندس المهندس محمد صلاح مدير إدارة التنظيم .





وأزالت الحملة المبانى المخالفة بقرية محمد عبده والشباب وتم تحرير محضر للمخالفين بالإضافة إلى إيقاف جميع البناء بعدد من المناطق داخل تلك الأخرى بسبب عدم وجود ترخيص.





من جانبها قالت المهندسة فاتن ابراهيم،إن هدف الحملة إزالة البناء المخالف فى المهد للحد من انتشار البناء والتعدى على أملاك الدوله والبناء بدون ترخيص بقرية محمد عبده والشباب الوطنى بقرى شباب الخريجين التابعة الحى .









وأكدت المهندسة فاتن،أن حملات ازالة التعديات على اراضى الدولة مستمرة وهناك رقابة مستمرة من قبل الحى لرصد المخالفين من خلال لجان تفتيش ، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حملات مكبرة لإزالة تلك الظاهرة.