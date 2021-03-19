اتحاد الكرة يكشف سبب ضم جنش واستبعاد أبوجبل عن قائمة منتخب مصر





كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة فى اختيار محمود جنش حارس مرمى نادى الزمالك ضمن قائمة منتخب مصر الوطنى.





ويدخل منتخب الفراعنة الكبار معسكرا تدريبيا استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.





قال المصدر ذاته: ايمن طاهر مدرب حراس المنتخب كان وراء ترجيح كفة جنش وضمه إلى معسكر منتخب مصر الوطنى.





أضاف: حسام البدرى وجهازه المعاون اتفقوا على ضم محمد ابوجبل ضمن قائمة حراس الفراعنة الكبار لكن عادوا فى النهاية الى رؤية مدرب حراس منتخب مصر الوطنى ايمن طاهر الذى تمسك بضم جنش إلى قائمة الفراعنة الكبار.





استطرد: استند أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب فى ضم جنش إلى قائمة المنتخب الأول إلى معيار المشاركة فى مباريات الدورى الممتاز ودورى ابطال افريقيا فضلا عن غياب محمد ابوجبل عن حراسة عرين الزمالك فى المباريات الأخيرة وبالتالى عدم جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية





يذكر ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري اعلن عن قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.





وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر