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رياضة

خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاد نجله

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

هنأ خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق نجلة بعيد ميلاده وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

ونشر خالد الغندور صورة له مع تجلة وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد ابني حبيبي يوسف خالد الغندور  كل سنة و انت طيب و ربنا يحقق لك كل احلامك و امنياتك  ٢٠ سنة اليوم علي ولادتك  ".

وكان الإعلامي خالد الغندور فتح النار على لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمس أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعه بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد الغندور في تصريحات إذاعية عبر برنامجه " اللعبة الحلوة " أن التعاقد مع كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق كان من المتوقع أن يحدث تأثير إيجابي لأداء الفريق ولكن ما حدث كان العكس.

وأضاف أن الفريق قدم أداء سيئا للغاية ولم يكن هناك خطة أو شكل للفريق مشددا أن أداء اللاعبين كان بلا روح أو إصرار على الفوز.

وتابع أن لاعبي الفريق تفكيرهم منحصر فقط في الأمور المادية دون النظر لعظمة الفريق الذي يمثلوه

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