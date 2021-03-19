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رياضة

شاهد.. جنش يحتفل بعيد ميلاد فرجاني ساسي

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:22 ص
جنش
جنش
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مصطفى كرم

هنأ محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك صديقه بالفريق فرجاني ساسي بعيد ميلاده

ونشر جنش عبر استوري على حسابه بإنستجرام صورة له مع ساسي وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد ".

واحتفل، النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، بعيد ميلاده الـ 29.


وولد فرجاني ساسي في 18 مارس عام 1992، بمدينة أريانه التونسية وبدأ مسيرته الاحترافية باللعب في نادي الصفاقسي التونسي في عام 2011، قبل أن يحترف في ميتز الفرنسي في عام 2015، ثم عاد بعدها بموسم وحيد إلى تونس عبر بوابة الترجي، الذي لعب له موسمين.

وساسي أصبح مايسترو نادي الزمالك وعشقته الجماهير سريعا، بسبب طريقة لعبه، وتمريراته الساحرة، وقيادة الفريق في التحول من الدفاع إلى الهجوم بشكل مميز، وتكوين ثنائية رائعة مع طارق حامد في منتصف الملعب


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