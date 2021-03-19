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رياضة

اتحاد الكرة يكشف مصير مشاركة أحمد حجازى فى مباراتي كينيا وجزر القمر

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:30 ص
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير مشاركة احمد حجازى مدافع فريق اتحاد جدة السعودي فى مباراتي منتخب مصر الوطنى بتصفيات الأمم الأفريقية.

ويدخل منتخب الفراعنة الكبار معسكرا تدريبيا استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

قال المصدر ذاته : احمد حجازى سوف يحضر الى القاهرة خلال الساعات القادمة من أجل المشاركة فى مباراة كينيا يوم ٢٥ مارس الجاري.

لفت إلى أنه حتى الوقت الراهن احمد حجازى سوف يشارك فى مباراة كينيا بالتصفيات الأفريقية بعد التواصل مؤخرا مع فريق اتحاد جدة السعودي.

اشار إلى أن احمد حجازى متواجد فى مباراة كينيا ولم يتم حسم مشاركته حتى الآن فى لقاء جزر القمر لافتا إلى الأمر سوف يتم حسمه فى قادم الساعات بعد التواصل مع مسؤولى النادى السعودى.

يذكر ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري اعلن عن قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.

وضمت القائمة كلا من:
محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر 
محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف
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