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محافظات

افتتاح معرض منتجات عضوات أندية الفتاة والمرأة بالأقصر.. صور

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أقامت إدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر فاعليات افتتاح معرض منتجات عضوات أندية الفتاة والمرأة وذلك بنادى التجديف والرياضات المائية.

وحضر الافتتاح نائبا عن المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر والذى تفقد معرض المشغولات اليدوية للفتيات بمشاركة 17 مركز شباب يمثلون جميع مدن المحافظة، حيث ابدى اعجابة بمواهب الفتيات ودقة اتقانهم فى صنع المنتجات.

وأثنى السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر، خلال كلمته، على كل من ساهم فى التحضير لهذا الحفل الذى يكرم المرأة الاقصرية؛ ذلك أن المرأة التى كرمتها جميع الأديان السماوية وكرمها الاسلام، كما أن الدولة تولى اهتماما خاصا بالمرأة  وأعطتها مكانتها التى تستحقها فى المجتمع فهى الان تعمل محافظ ووزيرة وقاضية وتتساوى فى كافة الحقوق والواجبات.

تم خلال الحفل تكريم عددا من الامهات المثاليات وأمهات الشهداء.

حضر الحفل فتحى خير مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالاقصر وجيهان عبدة مدير ادارة الخدمات الشبابية .
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