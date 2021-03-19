اتحاد الكرة في أسبوع.. الانضباط تظهر العين الحمرا لمشاغبي المظاليم.. والمنتخبان الأول والأوليمبي يعلنان قائمة معسكر مارس

شهد الأسبوع المنقضى العديد من الأحداث التي جرت داخل مقر اتحاد الكرة الخاصة بمنتخبى مصر الوطني والأوليمبي.





وأظهرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، العين الحمرا حيال أحداث الشغب والاشتباكات فى دوريات المظاليم.





ويستعرض "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدها مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة.









نعى الاتحاد الراحل عز الدين أحمد رئيس لمنطقة السويس لكرة القدم وعضو بلجنة المسابقات بالاتحاد ورئيس للجنة مسابقات القسم الثالث ويعد واحدا من أقدم مراقبي المباريات بالإضافة إلى رئاسته لمجموعة السويس في كأس العالم للشباب 2009 ورئيسا لمجموعة السويس في بطولة الأمم الأفريقية 2019.





كما نعى مسؤولو الجبلاية الراحل مصطفي عبد المجيد فريد الشهير ب "الملك" رئيس لجنة حكام السويس سابقا.





ونعي الاتحاد ايضا الراحل عبد العليم الفار الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء كان خلالها واحد من أقدم مراقبي المباريات في الاتحاد.





عقوبات فى أحداث الشرقية للدخان والفيوم





قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبات انضباطية تتمثل في الغرامات التالية بعد مناقشة أحداث مباراة الشرقية للدخان والفيوم ضمن مسابقة القسم الثاني على النحو التالي:





ايقاف اللاعبين : اسلام عماد ابراهيم وجابر محمدي وأيمن محمد محمود وحسين خالد عبد الفتاح ( الفيوم ) وأحمد اسماعيل تمساح ( الشرقية للدخان ) 8 مباريات لكل منهم.





إيقاف علاء ابراهيم مدرب الشرقية للدخان ووليد عبد الهادي المشرف العام على الفيوم 4 مباريات لكل منهما.





ووقعت الانضباط العقوبات المنصوص عليها في لائحة المسابقات وتتضمنت إيقاف أحمد بكري المدير الفني للفيوم 4 مباريات وغرامة ألف جنيه لطرده بسبب سلوكه غير الرياضي وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على النادي بسبب نزول الملعب بدون اذن مما أدى إلى تأخير استئناف اللعب.





كما قررت إدارة المسابقات نقل مباراتين للشرقية للدخان خارج ملعبه وغرامة 5 آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري أرض الملعب دون إذن مما أدى لتأخير استئناف اللعب.





تغريم نادي الرواد واعادة مباراته أمام القنايات





قرر الاتحاد توقيع غرامة مالية خمسة آلاف جنيه على نادي الرواد بالشرقية والتأكيد على إعادة مباراته مع فريق مركز شباب القنايات ضمن مسابقة القسم الرابع التي لم تكتمل لوفاة اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب القنايات خلال المباراة.





وكان نادي الرواد قد تحفظ على قرار إعادة المباراة وطالب باحتسابها لصالحه 3-0 ، مما اعتبره الاتحاد خروجا عن الروح الرياضية وسلوكا غير رياضي





حسم شكوى أيمن حافظ ضد الزمالك





أقرت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم أحقية الإداري أيمن حافظ في الحصول على راتبه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية ديسمبر 2020 لدى نادي الزمالك، وذلك بعد الشكوى المقدمة منه.





50 مجلدا من "الأهرام " تحكي تاريخ اتحاد الكرة





في إطار الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم هذا العام تم الانتهاء من تجميع كل ما كتب عن الاتحاد خلال المائة عام في جريدة الأهرام العريقة التي تعد أقدم الجرائد باللغة العربية، مما يعد مستندا تاريخيا هاما يضاف إلى ما بدأ اتحاد كرة القدم في تجميعه من مستندات عبر المائة سنة الماضية.

وتقع عملية تجميع ما كتب عن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر تاريخه في 50 مجلدا من القطع الكبير بمعرفة مركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الأهرام وطبعت بمطابعها.





اجتماع اتحاد الكرة وأندية الدورة





طرح الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه الاخير مع مندوبي أندية القسم الممتاز رؤية الاتحاد في تخفيف ضغط المباريات على الأندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر المقبل.





وحدد ذلك بموافقة الأندية على أن تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعة أو الموافقة على آدائها بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترتي إعداده ومشاركته في الدورة الأولمبية ، بالإضافة إلى لعب الدورين 16 و 8 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.





كما أن أي قرار بالإلغاء الآن لن تكون حلولا مقبولة على مستوى الرأي العام، وهو ما اقتنع به جميع الحاضرين في نهاية المناقشات.





أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالي المسئولية ، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.





الأندية تطلب اجتماعا مع الشركة الراعية





طالبت أندية القسم الممتاز في اجتماعها اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم اجتماع مشترك مع الشركة الراعية للأندية من أجل التوصل إلى تفاهمات معها حول حقوق الأندية السابقة لديها، ومناقشة المقترحات الخاصة بعلاقات العمل بين الأندية والشركة مستقبلا





قائمة مباراتي كينيا وجزر القمر





إختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق ،استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري بتصفيات امم أفريقيا بالكاميرون.





وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف





ابو ريدة يوجه رسالة شكر إلى مصر





وجه المهندس هاني أبو ريدة الفائز بعضوية مجلس FIFA رسالة شكر إلى الدولة المصرية وجميع الاتحادات الأهلية الأفريقية على إعادة انتخابه عضوا في المنظمة الدولية بعدما استقبله جميع العاملين بالاتحاد يتقدمهم وليد العطار المدير التنفيذي وجهاز المنتخب الأول والأولمبي.





32 لاعبا في قائمة معسكر المنتخب الأولمبي





أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة تضم ٣٢ لاعبا للمعسكر المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو القادم.





ضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.



