طوارئ بأسيوط تحسبًا لـ موجة طقس سيئ وهبوب رياح محملة بالأتربة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة طقس سىئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة واحتمالية نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال قد تصل إلى حد العواصف على المناطق الصحراوية وذلك اعتبارًا من الغد حتى الثلاثاء بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.





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وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إنه أصدر توجيهاته بإنعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل متسمر على مدار 24 ساعة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة اية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها وذلك بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السىء.





كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الرياح أو العواصف الترابية والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأية أمطار ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".





وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة، مشيرًا إلى إستقبال شكاوى المواطنين أو الابلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لإطلاعهم على آخر المستجدات.



