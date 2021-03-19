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حوادث

ضبط صاحب محل يستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر في تصنيع البيتزا بعابدين

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محل - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين لحيازته مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا) غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى.

وعُثر بداخل المحل على 300 كيلو جرام دقيق فاخر - 80 كيلو جرام جبنه "غير صالحة للإستهلاك الآدمى" - 150كيلو جرام "زبدة" - 11 كيلو جرام مقطعات لحوم - 20 كيلو جرام "صوص شيدر" - 4 كيلو جرام "مقطعات دواجن "غير صالحة للإستهلاك الآدمى، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا) وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
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