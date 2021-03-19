غدا بدء الاعتدال الربيعي في مصر.. وشم النسيم 3 مايو المقبل

تحل يوم غد الجمعة لحظة الاعتدال الربيعي في مصر ودول نصف الكرة الشمالي، والاعتدال الخريفي في نصفها الجنوبي، ويتساوى طول الليل والنهار في جميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية.





وطبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن لحظة الاعتدال الربيعي، ستبدأ في مصر الساعة 11 صباحا و39 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعدد أيام فصل الربيع لهذا العام 92 يوما و 17 ساعة و 54 دقيقة، وسيستمر حتى الانقلاب الصيفي الذي يقع حول يوم 22 يونيو القادم.





وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الاعتدال الربيعي يحدث عندما تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء حول يوم 21 مارس من كل عام وذلك خلال الرحلة التي بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة حيث تحركت تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فزادات فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي ونقصت في النصف الجنوبي.





وأضاف أنه عند تعامد أشعة الشمس عند خط الاستواء وحدوث الاعتدال الربيعي يتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي منها فيما يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.





وفي نفس السياق، يشهد المناخ في مصر خلال فصل الربيع تقلبات في الجو نتيجة لنشاط رياح الخماسين، وهي رياح جنوبية شرقية فصلية جافة وحارة تأتي من الصحراء الكبرى محملة بآلاف الأطنان من الرمال تصل إلى مصر وبلاد الشام ومنطقة شبه الجزيرة العربي، وتحد من مدى الرؤية بشكل كبير حتى إنها تصل إلى درجة الانعدام تماما في بعض الأحيان، إذ تحجب نور الشمس، وتكون جافة وتتميز بشدة لهيبها وحرارتها المرتفعة.





وتتشكل رياح الخماسين بسبب الضغط الجوي المنخفض في منطقة شمال إفريقيا والصحراء الكبرى؛ لارتفاع درجة الحرارة مقارنة مع مياه البحر المتوسط، فتدفع هذه المنخفضات الرياح الحارة القادمة من الصحراء الكبرى، وتثير العواصف الرملية وموجات الغبار، وتبلغ حرارة رياح الخماسين نحو 40 درجة مئوية، إلا أن حرارتها تنخفض نحو 15 درجة مئوية قرب الساحل الشمالي، عند وصول الجبهة الباردة المندفعة باتجاه الرياح الحارة القادمة من الشمال الغربي، وتكون على أشدها خلال شهري مارس وأبريل.



