حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة.. تسليم 6848 بوليصة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر والمنوفية.. وتعيين 6479 شابًا بـ 6 محافظات

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس الجاري،حيث واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات،حيث قام بزيارة لمحافظتي البحر الأحمر والمنوفية وسلم 6848 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 2305 لصغار الصيادين ، و4543 للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا و تأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.





كما سلم وزير القوى العاملة، 35 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بمحافظة البحر الأحمر والمنوفية ، وذلك في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بهذه الفئة ، واهتمام الوزارة بذوي القدرات على مستوى مديريات القوي العاملة على مستوى 27 بمحافظة، استيفاء لنسبة الـ 5 % المقررة لهم .





كما شهد حصاد الأسبوع افتتاح الدورة التدريبية على ريادة الأعمال للعمالة المصرية العائدة من الخارج وخريجي مراكز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة بمحافظة المنوفية، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة. وفي نفس السياق التقي سعفان، بالعمالة المصرية العائدة من الخارج بمحافظة البحر الأحمر، لمساعدتهم في مجال ريادة الأعمال.





وسلم سعفان، شهادات الدورات التدريبية على مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة بالوحدات المتنقلة والمراكز الثابتة بمديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وافتتح وزير القوى العاملة، الدورة التدريبية على مهن كهرباء التوصيلات، والسباكة المنزلية ،والتفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بمديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك.





وأعلن سعفان - خلال الأسبوع- أن مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع ، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.





وأشار وزير القوي العاملة إلى أنه يجري استكمال الحصر والتسجيل حاليًا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 12 ألف عامل ً من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة ، لافتا إلي أننا مستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.





ولفت سعفان إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.





وفي نفس الإطار قامت مديرية القوي العاملة ببورسعيد بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب والتي يعمل بها نحو 4000 عاملا غير منتظم فى مشروع محطة مصرف بحر البقر لتنقية مياه الصرف الزراعي .





وشهد حصاد الأسبوع ، متابعة الوزير، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.





وقامت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي بالقليوبية ، يرافقها محمد عليان وكيل المديرية بتسليم شهادات لـ 87 متدرب متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز علي مهن التفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات المنزلية .





كما أعلن سعفان ، أنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية برعاية أبنائنا من ذوي الهمم والعزيمة ودعم ومساندة هذه الفئة ، أطلقت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية -لأول مرة على مستوى الجمهورية - دورة لتدريب ذوي الهمم والعزيمة على مهنة التبريد والتكييف، وذلك في إطار مبادرة جديدة من مبادرات "مصر بكم أجمل" التي تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا من هذه الفئة وإتاحة فرص عمل لهم من خلال التدريب .





ومن جانبه قال ياسر سعيد مدير المديرية: إنه من المقرر أن تستمر الدورة لمدة شهرين تدريبا عمليا على أساسيات ومهارات التبريد والتكييف يعقبها ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام يتم من خلالها اكساب المتدربين على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.





وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 6479 شابًا ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات جنوب سيناء ودمياط ومطروح وأسيوط والمنوفية والجيزة ، بلغت 2 مليون و 270 ألف جنيه ، والتفتيش على 3164 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلًا عن إستخراج 4881 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4881 عاملا.





وعقد كبار مسئولي وزارتي القوي العاملة ، والعمل الليبية جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة ، لبحث التعاون المشترك ، في إطار قرار مجلس الرئاسي الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية ، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليًا .





واتفق الطرفان على الاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الالكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين ، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال ،واعداد التقارير الخاصة بها ، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين ، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين .





كما بدأت وزارة القوي العاملة ، حملة "سجل نفسك" لتسجيل العمالة المصرية بالخارج من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من الرابط التالى :www.manpower.gov.eg.





وبهذه المناسبة وجه وزير القوي العاملة ، كلمته للمصريين العاملين في الخارج، وجه خلالها التحية والتقدير لكل أبناء مصر في كل دول العالم ، الذين حملوا راية الوطن في دول العمل التي يعملون بها بمهاراتهم وقدراتهم ، داعيًا الله أن يجعلهم دائما زخرًا للوطن .





وهنأ سعفان، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، والذي يوافق يوما خالدًا في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب المنيا خاصة ، في ذكرى انتفاضة شعب المنيا ضد الاحتلال الإنجليزي.





كما أعلن الوزير ، وصل مبادرة "مصر بكم أجمل" محافظة دمياط في مرحلتها الثانية للبرنامج الأول لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، ذلك لتدريب 30 متدربا من شباب الجنسين للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.





وقالت منى الأطروشي مدير مديرية القوي العاملة بدمياط : إنه تم إطلاق فعاليات برنامج المبادرة ، وتستمر حتي الخميس المقبل، وذلك بحضور أسامة حفيلة التابعى رئيس جمعية المستثمرين ، ومحمد مختار مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي لشؤون الاعاقة، بجانب بعض ممثلى الشركات التي وفرت فرص العمل .





وكشف تقريرًا عاجلا تلقاه وزير القوى العاملة ، من مديرية القوي العاملة بالقليوبية بشأن حادث حريق مصنع "الملابس الجاهزة" بالعبور، عن وجود 9 مخالفات في مجال السلامة والصحة المهنية، وسبق انذار المنشأة أكثر من مرة ، واعطاها مهلة لإزالة المخالفات وقامت بإزالة مخالفة واحدة ، وتبين بعد إعادة التفتيش استمرار باقي المخالفات .





وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إيمان السيد، ووكيل المديرية محمد عليان، والمهندسة منال عفيفي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، إلي أنه بانتقالهم لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور بشأن المنشأة الواقع بها الحادث الجسيم تبين أنه التفتيش عليها في 24 أكتوبر 2019 وتبين وجود 9 مخالفات خطة طوارئ وإخلاء مناسبة وتدريب العاملين عليها ، وعدم إجراء الكشف الطبي الدوري علي العاملين ، وعدم تقديم سجل صيانة أجهزة ومعدات الإطفاء .





ووجه الوزير، مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بحث العاملين على بذل المزيد من الجهد من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وذلك من خلال عمل مسابقات وتقييم أداء العاملين بالمديريات لاختيار أفضل العناصر ومكافأتهم وتكريمهم.





واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، الحصول علي المستحقات المتأخرة لورثة العامل المرحوم "ايهاب .م. خ" والذى كان يعمل مهندس الكترونى عام بشركة اتصالات سعودية بالرياض ، وقد وافته المنية في 22 يونيو الماضي عن عمر يناهز 59، وبلغت 102 ألف 457 ريالا سعوديا، أى ما يوازى425 ألفا و196 جنيها مصريا تقريبا.





وامتد الحصاد ليشمل ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة ( 30 ) و ( 31 ) من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 386 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 596 ألفًا و 766 دولارًا ،أى ما يعادل 8 ملايين و344 ألفًا و140 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.





كما تلقى الوزير ، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أكد فيه دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ "إلغاء نظام الكفالة" بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم 14 مارس 2021، فضلًا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، نشرت على موقعها الإلكتروني تويتر، مجموعة من التغريدات تحت عنوان "أبرز الأسئلة الشائعة لمبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية" -إلغاء نظام الكفيل- أوضحت فيها عدة تساؤلات من قبل المواطنين.





وأخيرًا نجح المكتب فى تسوية مشكلة 3 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 89 ألفا و 369 ريالا سعوديا أى ما يوازى 370 ألفا و881 جنيها مصريا تقريبا.





وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع الكفيل بمجموعة "صالح.ع.أ" التجارية للحصول علي مستحقات العامل المصري "وائل.ع.د." (مندوب مبيعات) البالغة 45 ألفا و565 ريالا مكافأة نهاية الخدمة .



