اختفاء مراسل BBC واحتجاز زعيم سياسي.. ماذا يحدث في ميانمار؟

أعلنت شبكة BBC البريطانية اليوم الجمعة، عن اختفاء مراسلها في ميانمار.





وفي سياق متصل تم اعتقال المتحدث الرئيسي باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب زعيمة ميانمار المخلوعة أون سان سو تشي، وفقا لأعضاء الحزب، حيث لا يزال الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي يحدث آثاره في أنحاء البلاد.





وبحسب عضو الحزب فيو زيار تاو، تم احتجاز المتحدث باسم الحزب كي تو، وعضو آخر على الأقل في الحزب.





وكان كي تو أكثر أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اتصالا بوسائل الإعلام منذ انقلاب الأول من فبراير، وهو المسؤول الأكبر عن إعلان تصريحات الحزب في الأسابيع القليلة الماضية.





وقال مسؤولو الحزب إنهم قلقون من تعرضه للتعذيب الآن.





ويقال إن المحتجز الآخر عضو شاب في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.





وواجهت ميانمار عزلة متنامية، مع استمرار تقليص خدمات الإنترنت وتوقف نشر آخر صحيفة خاصة في البلاد، مع تشديد الجيش قبضته على البلاد.





وأطاح جيش ميانمار في انقلاب أول فبراير، بالحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم الجيش حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات، حيث فجر الانقلاب احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد، تحاول قوات الأمن التصدي لها.





وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن عدد القتلى الموثق في الاحتجاجات بلغ 217 قتيلا، لكن الحصيلة الفعلية ربما تكون أعلى بكثير في البلاد.





وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هذا الأسبوع من أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود قد يقوض قدرة الأسر الميانمارية الفقيرة على توفير الطعام.