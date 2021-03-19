ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اختفاء مراسل BBC واحتجاز زعيم سياسي.. ماذا يحدث في ميانمار؟

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:32 م
ماذا يحدث في ميانمار؟
ماذا يحدث في ميانمار؟
Advertisements
سمر صالح
أعلنت شبكة BBC البريطانية اليوم الجمعة، عن اختفاء مراسلها في ميانمار.

وفي سياق متصل تم اعتقال المتحدث الرئيسي باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب زعيمة ميانمار المخلوعة أون سان سو تشي، وفقا لأعضاء الحزب، حيث لا يزال الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي يحدث آثاره في أنحاء البلاد.

وبحسب عضو الحزب فيو زيار تاو، تم احتجاز المتحدث باسم الحزب كي تو، وعضو آخر على الأقل في الحزب.

وكان كي تو أكثر أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اتصالا بوسائل الإعلام منذ انقلاب الأول من فبراير، وهو المسؤول الأكبر عن إعلان تصريحات الحزب في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مسؤولو الحزب إنهم قلقون من تعرضه للتعذيب الآن.

ويقال إن المحتجز الآخر عضو شاب في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وواجهت ميانمار عزلة متنامية، مع استمرار تقليص خدمات الإنترنت وتوقف نشر آخر صحيفة خاصة في البلاد، مع تشديد الجيش قبضته على البلاد.

وأطاح جيش ميانمار في انقلاب أول فبراير، بالحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم الجيش حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات، حيث فجر الانقلاب احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد، تحاول قوات الأمن التصدي لها.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن عدد القتلى الموثق في الاحتجاجات بلغ 217 قتيلا، لكن الحصيلة الفعلية ربما تكون أعلى بكثير في البلاد.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هذا الأسبوع من أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود قد يقوض قدرة الأسر الميانمارية الفقيرة على توفير الطعام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زعيمة ميانمار تدعو شعبها إلى عدم القبول بالانقلاب العسكري

فئة جديدة تنضم لحركة العصيان المدني في ميانمار.. والجيش يواصل الاعتقالات

خطوة جريئة.. واشنطن تفرض عقوبات على ميانمار وتهدد بالمزيد

المتظاهرون يحتشدون في ميانمار بعد مداهمات ليلية استهدفت شخصيات معارضة

ترشيحاتنا

تراجع الذهب والدولار يحافظ على مكاسبه| تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

أيقونة الجمال .. 10 صور تبرز أناقة نرمين الفقي بعد تصدرها التريند

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدا السبت حتى الثلاثاء مصحوبة بعواصف ترابية

المفلسون.. مورينيو وآخرون انتهت قصتهم مع عالم التدريب في كرة القدم

مفاجأة صادمة.. اكتشاف جثتين مختبئتين أثناء البحث عن أم وابنتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح كيا سيراتو 2022 في السوق.. صور

أيقونة الجمال .. 10 صور تبرز أناقة نرمين الفقي بعد تصدرها التريند

أسود x أسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة أنيقة