بمشاركة 650 فتاة.. مديرية الشباب بالإسكندرية تنظم يوما رياضيا للمرأة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، يوما رياضيا للمرأة والفتاة بمشاركة جميع الهيئات الشبابية والرياضة ونحو ٦٥٠ مشاركة، بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة تحت شعار (المرأة السكندريه تبدع).

وتم تنظيم عدة أنشطة رياضية منها كرة السرعة وشد الحبل وتمارين ايروبكس وتمارين لياقة بدنية واسكيت بورد وراكيت.

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وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن المرأة محور ارتكاز المجتمع ،فالمرأة نواة الأمومة واساس بناء الاسرة وأينما وجدت المرأة المصريه تكون أيقونة النجاح فلها شأن هام فى المجتمع وشتى المجالات العلمية والمجتمعية.

وأضافت الشريف أن المرأة أثبتت أنها بالفعل نواة المجتمع ولها كل الحق فى جعل يوم بالفعل خاص بالمرأة يوم عالمى على المستوى العالمى وإعطائها كل الحقوق التى كانت تجرد منها وأصبحت تحظى بمكانة كبيرة ،فدور المرأة ضروري لمجتمع متقدم ناجح له ضروره فعاله فى التكوين الاسرى الفعال.

وأشارت إلى أن المرأة تمثل نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائمًا "أيقونة النجاح ".





يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتفعيل الانشطه والمبادرات المجتمعية التى تخدم المراه المصريه وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.