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ديني

وزير الأوقاف: بعض الناس يظنون أنهم يمتنون على الله بمساعدة المحتاجين.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:36 م
وزير الأوقاف: بعض
وزير الأوقاف: بعض الناس يظنون أنهم يمتنون على الله
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة: إن بعض الناس عندما ينفقون في سبيل الله ، يظنون أنهم يمتنون على خلق الله وأنهم يتفضلون عليهم، مع أن كل ما ينفقونه هو حق الله في أموالهم.

وأضاف جمعة، في خطبة الجمعة، من مسجد السلام بمدينة الطور بجنوب سيناء، أن الله ذكر ذلك في قوله تعالى {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}، وكذلك قوله تعالى ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾.

وأشار إلى أن العلاقة بين الآيتين، لطمأنة أصحاب النفوس التي لا تجود بما من الله به عليها، وكما يقول النبي "أنفق ينفق عليك".

وذكر أن الذي يبخل بماله، فإنما يبخل عن نفسه كما في قوله تعالى "هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم".

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