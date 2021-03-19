دخل مستشفى بباريس.. إصابة معارض سوري بارز بفيروس كورونا

نُقل الكاتب والمعارض السوري “ميشيل كيلو” إلى أحد مستشفيات باريس مساء الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.





وكشف المعارض السوري فى تصريحات أمس الخميس، بأنه أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).





وأشار كيلو إلى إنه أُصيب مؤخرًا بالفيروس رغم تلقية الجرعة الأولى من اللقاح بمكان إقامته في فرنسا، منذ قرابة أُسبوعين.





وأفادت مصادر مقرّبة من “كيلو” لـ”جسر” بأنه المعارض السوري نُقل إلى أحد مستشفيات باريس مساء الخميس، حيث تدهورت صحته، إثر تفاقم أعراض المرض وشعوره بالتعب والوهن الشديدين.



