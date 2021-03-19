د. ياسر الشاعر يكتب: الرد العلمي على أكاذيب الإخوان ضد الدولة





اكاذيب الاخوان لا تنتهى. و منتديات اكاذيبهم على السوشيال ميديا. لا تتوقف للحظة واحدة عن بث الاكاذيب. و لديهم أشخاص احترفوا الكذب حتى ادمنوه و يبقى مسليمة الكذاب الاخوان. عبد الله الشحات الشهير بالشيخ ترتر هو اكذبهم.





و سأرد على الاكذوبة المتكررة لاخوان الشياطين. الخاصة بديانة السيدة الفاضلة. أم رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى. و سأعتمد فى دفاعى على على محورين رئيسيين:

المحور الاول: سيكون عن قيام جماعة الاخوان بتعين الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرًا للدفاع.

و المحور الثانى: سيكون عن الاكاذيب الخاصة بديانة أم الرئيس عبد الفتاح السيسى.





نبدأ بالمحور الاول. وهو تعين الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرًا للدفاع. و نسرد هنا الحقائق فى نقاط محددة:





لقب السيسى هو اللقب الذى يتشابه مع لقب القيادة التاريخية للاخوان (عباس السيسى). الذى ينتمى لمحافظة الدقهلية. و لهذا كانت فرحة الاخوان الكبيرة بتعين السيسى لانهم ظنوا بجهالة ان عباس السيسى هو عم عبد الفتاح السيسى. و هذا ما اكدته القيادة التاريخية عزة الجرف (ام ايمن ) بانها رات عبد الفتاح السيسى فى رؤية انه ولى من اولياء الله الصالحين. و كانت نائمة على طهارة.





بعد مرور ساعات قليلة على تعين عبد الفتاح السيسى وزيرًا لدفاع مصر و بالتحديد فى الساعة السادسة و ثلاث و ثلاثين دقيقة. فى يوم 12 اغسطس 2012 حتى كتبت بوابة حزب الحرية العدالة ان السيسى وزير دفاع بنكهة الثورة.

مخابرتهم بقيادة خيرت الشاطر قامت بالتحرى عن السيسى .و اعلنت انه اخوانى من عائلة اخوانية. حافظ للقران الكريم. صاحب اخلاق عالية,. و انه لا يفعل الا خمس اشياء فقط فى حياته. الصلاة و قراءة القران . تطوير ذاته. الاهتمام باسرته. و ممارسة الرياضة. و أنه غير محبوب من قيادات الجيش. و ان مبارك لم يراه مطلقًا. حتى و قت تعينه مديرًا للمخابرات الحربية و ان المشير طنطاوى يكرهه. لانه كان يخشى دائما انه سيأخذ موقعه. وان السيسى كان من اشد الرافضين. لتوريث جمال مبارك حكم مصر.





ما سبق يعطى للجميع نبذة عن الاسلوب العبقرى الذى استخدمه المجلس العسكرى و الذى استخدم فيه كل العلوم و الطرق لتوجيه الاخوان لما خططوا له و يريدونه. من اجل مصلحة الوطن مصر. و فى المقابل يعطى فكرة عن اسلوب الاخوان فى الادارة و الذى يتسم بالعشوائية و الجهل المطبق.

نذهب للمحور الثانى و هوالمحور الخاص بتوجيه الاتهام لام الرئيس. عبد الفتاح السيسى بانها يهودية. الديانة. هذا الأتهام الذى خرج عبر مواقع الاخوان بعد ان صفعهم السيسى و عزل محمد مرسى . فى اعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة عام 2013. الاخوان انطلقوا بعد تلك الصفعة المدويةعبر ابواقهم لتشويه اسطورة السيسىى. لكنهم كعادتهم لفقوا الاكاذيب التى لا يصدقها عقل طفل صغير.





و الغريب ان المواقع الاخوانية التى هللت و صفقت لتعين عبد الفتاح السيسى وزيرًا للدفاع و انه اخوانى . هى نفس المواقع اللى هاجمت سيادة الرئيس السيسى. و سنقسم المحور الثانى فى البحث الى قسمين





القسم الاول: و هو القسم الخاص بالاسم. الذى قاموا بتلفيقه عن السيدة ام الرئيس عبد الفتاح السيسى. و هو اسم (مليكة) و نشروا اكاذيبهم و هى المتمثلة فى الأتى:

أن السيدة والدته يهودية و من المغرب. و اسمها (مليكة تيتانى). قامت بنشر صورة سنة 2015 من حساب سيدة اسمها. (هالة قمر) و التى قالت انها ام السيسى. ثم اتضح بعد ذلك انها صورة لمغنية امازيغية.

نشرت تلك المواقع. صورة اخرى زعمت ايضًا انها لام السيسى (مليكة تيتانى) . و التى اتضح بعد التدقيق و الفحص. انها صورة لشاعرة مغربية اسمها (مليكة العاصمى). من مواليد 1946عام انها يعنى اكبر من السيسى ب 8 سنوات فقط و فهو من مواليد 19 نوفمبر 1954.





سربت تلك المواقع تقريرًا زعمت فيه أن السلطات الملكية المغربية امرت وسائل الاعلام بالتكتم على ديانة ام السيسى. بعد ذلك بايام قليلة. خرجت التقارير الرسمية المغربية. تكذب من الاساس تلك الاكاذيب تماماَ.





و الرد سيكون فى نقاط محددة. على تلك الاكاذيب. و حتى يكون الرد بشكل علمى و منهجى سنغوص قليلًا فى صفحات التاريخ و بالتحديد فى نهاية فترة الفتح العربية للاندلس. و نبدأ فى تفنيد الادعاء بان اسم ام عبد الفتاح السيسى اسمها (مليكة تيتانى):





عندما ضعف العرب فى اسبانيا. قادت الملكة اليزابيث 1492 بحملة ابادة عرقية. لكل ما هو غير مسيحى. و كان وقتها يتم تخير الاشخاص بين التنصر او الابادة الجماعية.





فر الجميع الى اقرب البلدان لاسبانيا. و هى المغرب. و التى يفصلها عن اسبانيا مضيق جبل طارق. و عرضه 14.3 كيلو متر. بالاضافة الى وجود الطريقان البريان. سياج مليليلة و سياج سبتة الحدوديتان.





فى رحلة الهجرة والرحيل عن اسبانيا. كان اليهود يرحلون فى شكل جماعات من عائلات كاملة معا. و كل من قرأ فى الشأن اليهودى. يعلم تمامًا ان اليهود لديهم هوس. اسمه (الحنين لأرض الميلاد و الاجداد). و من السهل جدًا ملاحظة ذلك فى ادبياتهم. من الاشعار و القصائد و الروايات اليهودية.

استقر فى العقل الباطن للمهاجرين اليهود. الفارين من الاضطهاد العرقى فى اسبانيا. مفردات مثل (الرحيل). كناية عن الرحيل من ارض الاجداد و مفرد ( رفقة) التى تعبر عن الرفاق فى رحلة الهجرة.





عندما استقر اليهود فى مدن مغربية بعينها مثل فاس - - مراكش – تطوان و غيرها و المزارات و المعابد اليهودية مازالت موجودة هناك الى الان. مع بداية ولادة الاجيال الجديدة هناك. بدأوا فى استخدام الاسماء التى تدل على لوعة الهجران. و الحنين لبلاد المولد التى طردوا منهم قهرًا. فكانت الاسماء المنتشرة بينهم ( رفقة - حنين) و (رحيل الذى حرف الى اسم راكيل او راشيل) .





اسم (مليكة ) هو اسم عربى تصغير لاسم (ملك). و هو اسم لا يقوم اليهود بتسميته على الاطلاق. على العكس تمامًا فهو اسم منتشر بين النساء المسلمات المغاربة سواء من يعيشون فى المغرب او خارجها.





إذًا الفبركة كانت من البداية فى اختيار الاسم. و كنت اتوقع ممن قاموا بالتلفيق و اختراع الاكاذيب. ان يبذلوا بعض الجهد فى دراسة ادبيات و ثقافة من يزجون بهم فى اكاذيبهم. حتى يأتوا بكذب متساوى.





الاخوان لديهم انيميا فى الابداع. و هوايتهم الكذب بلا عقل أو منهج.





القسم الثانى: و هو الشرط الخاص بالتقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية أو الكليات العسكرية.و هى :

ان يكون المتقدم من ابوين مصريين. و ان يكون من جدين مصريين .و أنان يكون لائق بدنيًا و صحيًا. هذا مع الوضع فى الاعتبار ان هناك شروط عامة اخرى مثل المجموع و اللياقة النفسية و غيرها من الشروط.





نعود الان للسيرة الذاتية للرئيس عبد الفتاح السيسى: التحق بالثانوية الجوية أولًا. والتحق الكلية الحربية. تخرج من الكلية الحربية و التحق للعمل بسلاح المشاة,

التحق بالمخابرات العسكرية . و هو سلاح يجب ان يتصف من يلتحق به بصفات معينة .تقلد منصب مدير المخابرات الحربية .





هذا هو الرد العلمى و المنهجى. على الاكذوبة التى يعرضها الاخوان بشكل دورى شهريًا. او عند حلول اى مناسبة وطنية. بداية من نصر اكتوبر و حتى الانتصارات فى المباريات القومية.