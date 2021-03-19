بمشاركة 24 شركة ...بدء تطوير وتحديث نظام الري بالوادي الجديد

قال الدكتور مجدى المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، إنه تم عقد اجتماع مع شركات تحديث الري بحضور الدكتور على إسماعيل ، وكيل معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة، ورئيس تحديث منظومة الرى بمحافظة الوادى الجديد، وذلك لمناقشة أهم الملاحظات والرؤية لدي الشركات وذلك بحضور 24 شركة وممثليها والمسجلين بوزارة الزراعة وجهاز تحسين الأراضي.





وقال إنه تم مناقشة ما تم في منظومة تحديث الرى منذ بداية المنظومة وحتى الآن والدور الفني لوزارة الزراعة والتسهيلات التي تمت في هذا السياق والبروتوكولات المنفذة بين محافظة الوادى الجديد والبنك الزراعى المصرى بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، بجانب مناقشة طبيعة الأرض والرى بالمحافظة وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارع والرؤية الكاملة وكيفية التعامل والبدء في المنظومة في مساحة 75 ألف فدان وهي الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي.

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وأضاف المرسي ، إنه تم مناقشة آلية التسليم للآبار والتعاقد، وآلية التمويل والسداد مع التنفيذ، والمدة الزمنية للصرف، والضمان للاعمال في ظل أن جميع الشركات ليس لديها مانع من تنفيذ شبكات الرى الحديث وذلك طبقا للقواعد المنظمة.









وقال انه من خلال مبادرة البنك المركزي والتعاون مع البنك الزراعى، تمت الموافقة علي صرف القروض لتحديث الري حتي 10 أفدنة للمزارع مباشره بخطاب موجه من الإدارة الزراعية ا صاحبة الولايه تشهد فيه جهه الولاية ان المزارع يحوز هذه المساحه وموجه الى البنك دون اي مستندات او شيكات بنكيه اوضامن آخر او تأمين، اما فيما يزيد عن ذلك يتم التنفيذ من خلال شركات وبالآيات الأساسية في المبادرة.





واشار المإلى أنه علي المزارعين الراغبين فورا او المتقدمين بطلبات تحديث الرى التوجه للحصول علي طلبات من الادارة الزراعية معتمدة، وذلك للصرف علي دفعتين علي ان يلتزم بالنماذج والمواصفات المعدة من وزارة الزراعة ، حيث يتم صرف 50% من القرض دفعه اولى لحين تركيب الشبكة وقيام لجنه من وزارة الزراعة بالمعاينة لصرف 50 % المتبقية .



