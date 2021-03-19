وزير لبناني: دعم المواد الأساسية قرار طارئ.. وتم تلفيق أخبار كاذبة

قال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، راوول نعمة أنه منذ يومين، عمد بعض المحتجين الى اقتحام مبنى وزارة الإقتصاد ومحاولة اقتحام مبنى منزلي، لافتا إلى أن : "علقوا "المشنقة" لي تحت مشروع سياسي وراءه علامات استفهام وكذبة "راوول نعمه رفع الدعم" عدا ما سبقها من أخبار كاذبة ملفقة بحنكة وبهدف واضح: راوول نعمه المذنب والسبب وراء كل الأزمات التي نعيشها".





وتابع وزير الاقتصاد اللبناني وفقا لما نقلته ليبانون ديبايب، أنه : "نعم أنا مذنب لانني قررت دعم المواد الأساسية في أيار 2020 كحل غير مثالي إنما طارئ ولا بديل عنه ومؤقت للحفاظ على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين على أن تترافق مع اعداد الحكومة لخطة شاملة لإصلاح سياسة الدعم خلال ثلاثة أشهر".





وكان قد ا جتمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمستشار السياسي والاعلامي لرئيس الجمهورية ميشال عون انطوان قسطنطين لمعرفة الاجراءات التي سيتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.





وأكد قسطنطين أن "البنك المركزي سيتدخل لإمتصاص السيولة وضبط سعر الصرف كل ما دعت الحاجة".