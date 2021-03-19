ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير لبناني: دعم المواد الأساسية قرار طارئ.. وتم تلفيق أخبار كاذبة

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:43 م
لبنان
لبنان
Advertisements
أمينة الدسوقي
قال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، راوول نعمة أنه منذ يومين، عمد بعض المحتجين الى اقتحام مبنى وزارة الإقتصاد ومحاولة اقتحام مبنى منزلي، لافتا إلى أن : "علقوا "المشنقة" لي تحت مشروع سياسي وراءه علامات استفهام وكذبة "راوول نعمه رفع الدعم" عدا ما سبقها من أخبار كاذبة ملفقة بحنكة وبهدف واضح: راوول نعمه المذنب والسبب وراء كل الأزمات التي نعيشها".

وتابع وزير الاقتصاد اللبناني وفقا لما نقلته ليبانون ديبايب، أنه: "نعم أنا مذنب لانني قررت دعم المواد الأساسية في أيار 2020 كحل غير مثالي إنما طارئ ولا بديل عنه ومؤقت للحفاظ على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين على أن تترافق مع اعداد الحكومة لخطة شاملة لإصلاح سياسة الدعم خلال ثلاثة أشهر".

وكان قد اجتمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمستشار السياسي والاعلامي لرئيس الجمهورية ميشال عون انطوان قسطنطين لمعرفة الاجراءات التي سيتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.

وأكد قسطنطين أن "البنك المركزي سيتدخل لإمتصاص السيولة وضبط سعر الصرف كل ما دعت الحاجة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمنع التهريب.. قرار عاجل من وزير الاقتصاد اللبناني

مسئول لبناني: لقاح كورونا سيصل تدريجيًا... وفايزر ليست متساهلة فى الموضوع المالي

أخبار كاذبة.. حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامه بإجراء تحويلات مالية إلى الخارج

الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز وسط مخاوف من انفجار اجتماعي

اقتحام قاعدة للجيش وسقوط طائرة.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

حاكم مصرف لبنان عن شائعة العقوبات: سأقاضي الجميع بتهم الخيانة

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21-3-2021 بمحافظات مصر

الحسم خلال ساعات .. 4 أسماء على طاولة مصر للمقاصة لخلافة إيهاب جلال

الإمارات .. استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي

أتربة عالقة في الجو ورياح.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الغد

السيسي يوجه التحية لشيخ الأزهر على قانون الأحوال الشخصية ..فيديو

Advertisements

على رأسهم رمضان صبحي .. ننشر قائمة ضحايا رامز جلال فى الأهلى والزمالك وبيراميدز| خاص

عزل منفصل.. قرار جديد من البدري فى منتخب مصر بسبب مسحات كورونا

ممنوع الاقتراب والتصوير.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح

قبل شهر رمضان .. الرئيس السيسي يوجه رسالة تحذير للمواطنين "فيديو"

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

بعد التعاقد مع إيهاب جلال .. أول الراحلين عن الإسماعيلى رسميا

أخبار الرياضة.. قرار عاجل بشأن موسيماني.. وبشرى لجماهير الزمالك

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 مطمئنة .. والطلاب استوعبوا النظام الجديد

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون بمنع زواج الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 في السعودية

لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة لهذا السبب

رسميا.. تعرف على أسعار هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال