النائب رامي جلال يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، وذلك بعدما أثبتت المسحة التي أجراها إيجابية الإصابة بالفيروس، ليعلن بعدها دخوله العزل المنزلي.

يذكر أن رامي جلال كاتبا صحفيا وأكاديميا وعضوا بمجلس الشيوخ المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما كان

يذكر أن رامي جلال كاتبا صحفيا وأكاديميا وعضوا بمجلس الشيوخ المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما كان المستشار السابق لوزير التخطيط لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 399 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148823 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 642 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة