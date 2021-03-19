تعتبر طريقة عمل السمبوسك بحشوة البطاطا الهندية إحدى الوصفات المميزة، والمختلفة التي يمكن أن تقدميها بجانب وجباتك اليومية، وهي وصفة لا تحتاج إلى استهلاك الكثير من المكونات ويمكن تحضيرها بأسهل الخطوات.





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طريقة عمل السمبوسك بحشوة البطاطا الهندية المستوحاة من أحد أشهر الأكلات الهندية، ويمكن أن تقدم في المناسبات وهي أكلة سوف تنال إعجاب ضيوفك وعائلتك. وقدم الشيف سنان بطرسضيوفك وعائلتك.





طريقة عمل السمبوسك بحشوة البطاطا الهندية





مقادير طريقة عمل السمبوسك بحشوة البطاطا الهندية





2 حبة بطاطا متوسطة الحجم، مسلوقة ومقشرة

1/3 كوب بازيلا، مسلوقة

1/2 ملعقة صغيرة بذور كمّون

1/2 ملعقة صغيرة بذور الشمر

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة بهارات چارام مسالا

1 ملعقة طعام عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج، مدقوقة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أخضر حراق، مدقوق

2 ملعقة طعام كزبرة طازجة، مفرومة ناعم

1/4 كوب كاجو، مفروم

1/4 كوب زبيب

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت نباتي للقلي





طريقة عمل السمبوسك بحشوة البطاطا الهندية :





- في وعاء عميق، نهرس البطاطا المسلوقة.





- نضيف كل المكونات ونخلط جيدًا لكي تتوزع جميع البهارات المضافة.





- نبدأ بحشي رقائق السمبوسك سواء كانت الجاهزة منها أو المحضرة منزليًا.



