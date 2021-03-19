فتاوى تشغل الأذهان.. أيهما أفضل الصلاة على النبي يوم الجمعة أم تلاوة القرآن.. وقت قراءة سورة الكهف وحكمها فى جماعة .. وهل تؤثر صبغة الشعر على صحة الوضوء؟

إحياء يوم الجمعة وليلته مستحب
استحباب قراءة القرآن الكريم جماعة
صبغة الشعر لا تؤثر على صحة الوضوء
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
نعلم أن يوم الجمعة يستحسن أن
نكثر فيه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيهما أفضل الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن؟
وأجاب
الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية عن السؤال قائلا: إن كل ذلك
حَسَنٌ؛ بمعنى أنْ تقرأ القرآن شيء حسن، وكذلك أنْ تصلي وتسلم على خير
الأنام صلى الله عليه وسلم شيء حسن.
وأضاف
"عاشور" أنه من المرجح في أفضيلة الاشتغال بذكر معين في وقت دون غيره هو
الاتباع، حيث بيَّن لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة الأوقات
بوظائف وأعمال محددة لها فضائلها في تلك الأوقات.
وأكد
أن السنة النبوية قد جاءت باستحباب إحياء يوم الجمعة وليلتها بالصلاة
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من قراءة السور التي
وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة سورة الكهف.
وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فى إجابته عن سؤال: «متى
يكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟» إن وقت القراءة يكون في ليلة الجمعة أو في
يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة
بغروب الشمس.
تلقت
دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم قراءة سورة الكهف في جماعة
يوم الجمعة؟ حيث إن هناك من يعترض على ذلك بأن فيه مخالفة للشرع؟"
وأجاب
الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا:
إن صبغة الشعر لا تؤثر على صحة الوضوء لأن الشأن فيها أنها لا تعمل جسما
حائلا يمنع من وصول الماء إلى الشعر.
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وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية
السابق، إن قراءةُ القرآن الكريم جماعة أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة
على استحباب قراءة القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ
الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ
تَبُورَ﴾، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا
الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ»،
إلى غير ذلك من النصوص
المطلقة.
وأضاف "جمعة" أنه من المقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص
والأحوال والأزمنة والأمكنة، وإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو
الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته، ولا يَصِحُّ تخصيصه ولا تقييده بوجه
دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق
ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأشار إلى أن فِعْلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أفراد العموم الشمولي أو
البدلي ليس مخصصًا للعموم ولا مقيدًا للإطلاق ما دام أنه صلى الله عليه
وآله وسلم لم يَنْهَ عما عداه، وهذا هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم:
"الترك ليس بحجة"، أي إن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ لا يدل
على عدم جواز فعله، وهو أمرٌ متفقٌ عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
ونوه بأن الإمام شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى النووي فصلًا ماتِعًا عن هذه
المسألة في كتابه الحافل "التبيان في آداب حملة القرآن" قال فيه: [فصل: في
استحباب قراءة الجماعة مجتمعين، وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان
فضيلة من جمعهم عليها وحرَّضهم وندبهم إليها.
وأكد مفتى الجمهورية السابق أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة، وأفعال السلف
والخلف المتظاهرة؛ فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَا مِنْ قَوْمٍ
يَذْكُرُونَ اللهَ إِلا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ
الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ
فِيمَنْ عِنْدَهُ»، وعن أبي هريرة رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في
بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ
وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ
اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»، وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على
حلقة من أصحابه فقال: «مَا يُجْلِسُكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ
اللهَ وَنَحْمَدُهُ لِمَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ،
فَقَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ تعالى
يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ»، والأحاديث في هذا كثيرة.
وأوضح أن هناك نصوصا كثيرة على فضيلة من يجمعهم على القراءة؛ كقوله صلى
الله عليه
وآله وسلم: «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ»، وقوله
صلى الله عليه وآله وسلم: «لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا
خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "هل تؤثر صبغة الشعر على صحة الوضوء؟".
وأجاب
الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا:
إن صبغة الشعر لا تؤثر على صحة الوضوء لأن الشأن فيها أنها لا تعمل جسما
حائلا يمنع من وصول الماء إلى الشعر.