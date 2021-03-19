فتاوى تشغل الأذهان.. أيهما أفضل الصلاة على النبي يوم الجمعة أم تلاوة القرآن.. وقت قراءة سورة الكهف وحكمها فى جماعة .. وهل تؤثر صبغة الشعر على صحة الوضوء؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن صبغة الشعر لا تؤثر على صحة الوضوء لأن الشأن فيها أنها لا تعمل جسما حائلا يمنع من وصول الماء إلى الشعر.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة؟ حيث إن هناك من يعترض على ذلك بأن فيه مخالفة للشرع؟"