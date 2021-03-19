ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جولدمان ساكس يتوقع وصول خام برنت لـ 80 دولارا للبرميل بالصيف

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:00 م
أسعار النفط
أسعار النفط
Advertisements
وكالات
يرى بنك جولدمان ساكس أن تراجع سعر النفط يمثل فرصة للشراء ويتوقع أن يبلغ خام برنت 80 دولارا للبرميل هذا الصيف حتى في الوقت الذي توقفت فيه موجة ارتفاع للأسعار في الآونة الأخيرة لالتقاط الأنفاس.

أقرأ ايضا..الصين تستضيف القمة الرابعة للتنمية الرقمية.. أبريل المقبل
تابع :أسعار النفط بصدد الهبوط نحو 9 % هذا الأسبوع بعد تنامي القلق إزاء ضعف الطلب في أوروبا وتسبب ارتفاع الدولار الأميركي في دفع العقود الآجلة لبرنت للانخفاض نحو 7 % أمس الخميس.

وقفز برنت فوق 70 دولارا للبرميل في الثامن من مارس آذار للمرة الأولى منذ بدأت جائحة كوفيد-19. وجرى تداوله عند 63.47 دولار للبرميل اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد للأسعار، يتوقع غولدمان أن تستعيد سوق النفط توازنها سريعا في الأشهر المقبلة.

وقال البنك إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي وإمدادات إيران ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، بيد أنه يتوقع أن تعوض أوبك+ ذلك.

ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج أوبك+ 2.8 مليون برميل يوميا بحلول أغسطس، ما يفوق الزيادة في الإنتاج التي تتوقعها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.

وقال غولدمان إنه بحسب تقديراتنا "فإن سوق النفط ظلت في عجز كبير قدره 2.5 مليون برميل يوميا منذ فبراير  على الرغم من تقديرنا بأن صادرات إيران زادت 0.7 مليون برميل يوميا منذ بداية العام".

ويتوقع البنك زيادة كبيرة في الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة، بفضل مؤشرات على الطلب في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للتحصين من كوفيد-19، فيما ارتفع توقعه لخام برنت من 65 دولارا للبرميل في مارس آذار إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أعلى قيمة منذ عام.. أسعار النفط تصعد بسبب كورونا

استطلاع رأي: النفط بصدد تحقيق مكاسب مطردة مع تخلص الاقتصادات من تبعات جائحة كورونا

النفط يصعد بعد إبقاء أوبك+ على التخفيضات ونمو قوي للوظائف الأمريكية

ترشيحاتنا

ريال مدريد ضد ليفربول.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أول رد من البحرين على استهداف مصفاة الرياض بطائرات مسيرة

بعد الهجوم الإرهابي.. بيان عاجل من الخارجية الأردنية بشأن السعودية

الشك القاتل.. الإعدام لمزارع خنق زوجته بـ إيشارب في القليوبية

مشرد يطعن مدير مطعم وجبات سريعة بأمريكا.. والسبب كمامة

إجراءات صارمة.. استعدادات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. انتبه هذه الأطعمة لا يفضل تناولها يوميا

مشرد يطعن مدير مطعم وجبات سريعة بأمريكا.. والسبب كمامة

يعزز المناعة.. 3 فوائد غير متوقعة لتناول القرع