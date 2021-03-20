التضامن في أسبوع.. تنظيم الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر.. إطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية.. بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير.. ونيفين القباج تلتقي ممثلى 59 منظمة أجنبية

وزيرة التضامن الاجتماعى:





الهلال الاحمر يلعب دورًا جوهريًا في مواجهة الأزمات ..ومتطوعوه خيرة شباب مصر

التربية الأسرية الايجابية التزام دستوري وقانوني في المقام الاول

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نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية، حيث شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاصطفاف السنوى الأول لجمعية الهلال الأحمر المصرى، كما زارت مصابى حريق العبور،وأطلقت برنامج التربية الأسرية الإيجابية،وعقدت لقاءين منفصلين مع ممثلى الجمعيات الاهلية المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، واختتمت نشاطها الأسبوعى بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، نستعرض فى التقرير أبرز أحداث أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى فى أسبوع.





الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري ، والذي أقيم باستاد ٣٠ يونيو، بمشاركة أكثر من ثلاثمائة متطوع من متطوعي فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.





كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ سيناريوهات محاكاة لتدخلات فرق الهلال الأحمر المختلفة في أوقات الأزمات والكوارث والتي تستهدف استعراض شامل لكافة تجهيزات ومعدات وامكانيات فرق التدخل وقدراتها على مواجهة تداعيات الكوارث الكبرى وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.





وشارك في الاصطفاف أسطول مركبات الهلال الأحمر المصري بعدد ٣٠ مركبة تشمل سيارات الخدمات الطبية المتنقلة وسيارات نقل المهمات اللوجيستية والإغاثية وسيارات النقل الجماعي لمتطوعي الفرق ، كما شارك أسطول فرق الانقاذ المعنية بالتدخل أثناء السيول والذي يشمل ٤٠ سيارة دفع رباعي وبمشاركة أكثر من ٦٠ متطوعا من فرق الانقاذ المدربين على انقاذ العالقين والمتضررين من جراء مياه الأمطار الشديدة والسيول.









وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن متطوعي الهلال الاحمر من خيرة شباب مصر، مقدرة جهود إدارة الهلال الأحمر علي كافة الجهود التي يتم بذلها في كل ما يسند إليه ، ومواجهة الأزمات والكوارث.





وأوضحت نيفين القباج ان الهلال الاحمر المصري يلعب دورًا جوهريًا في كافة الانشطة التي يواجهها، كما هناك تنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية، مشددة علي ان الهلال الاحمر لعب دورا كبيرا خلال مواجهة أزمة السيول العام الماضي ، وكذلك خلال مواجهة فيروس كورونا باستحداث فريق مدرب ، حيث تم تعقيم عدد من الجهات الحكومية ودور الرعاية ولم يتأخر قط عن اي طلب وكان سريع الاستجابة لاي طلب يطلب منه.





زيارة مصابي حريق العبور





زارت وزيرة التضامن الاجتماعي، مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور في مستشفي السلام التخصصي،حيث حرصت علي الاطمئنان علي حالة المصابين من الأطباء المشرفين علي الحالات.





وقررت نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لاسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، حيث وجهت بصرف ٣٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة، و١٥ ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية والجمعية الشرعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا ، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.





ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بحصر كافة المصابين وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.





المشاركة في احتفالية "رحلة البر"

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية "رحلة البر" التي أقامتها جمعية "الباقيات الصالحات" للداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين.





وخلال الفعالية، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بجولة تفقدية في دار "أبي وأمى" لمرضى الزهايمر واطمأنت على صحة المرضى ، كما تفقدت مستشفى "آل ياسين" الطبية التخصصية الخيرية والتي كانت قد افتتحتها الدكتورة عبلة الكحلاوي في شهر يناير العام الماضي.





وخلال الجولة، استعرضت احتياجات المستشفى من أعمال تطوير لاستكمال كافة الخدمات بها، والتي كانت قد أوصت بها الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي لتقديم كافة الخدمات للمرضى في مختلف التخصصات، متعهدة ببذل الجهود لاستكمال اعمال تطوير المستشفى قبل نهاية العام الجاري.





إطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويقدم البرنامج للأسر الأكثر احتياجا جلسات مجتمعية جماعية بشأن مجالات التربية الإيجابية، ومنها سبل الرعاية السليمة، والدعم النفسي والاجتماعي، والصحة، والتغذية، والتعلم والنمو المعرفي، والتأديب الإيجابي، حيث تكتسب الأسر من خلالها المعرفة بشأن زواج الأطفال، والعنف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بختان الإناث، والتعليم.





وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي مفاهيم التربية الأسرية الإيجابية ضمن حزمة التدخلات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية الطفولة المبكرة، حيث استعرض برنامج العمل المنهج الذي ينفذه البرنامج في قرى ومحافظات حياة كريمة، كما يستخدم البرنامج أيضا منصة التواصل التفاعلي التابعة للتضامن الاجتماعي في توثيق ومتابعة الاسر التي تحتاج إلى المشورة في قضايا الاسرة والتربية من خلال التواصل عبر الهاتف المحمول مجانا (رسالة) على الرقم ١٤٤٢





استقبال المعيد عبدالله

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبدالله شكرى أحد أبناء مصر القاطنين بدور الرعاية بمحافظة الشرقية والذي قدم نموذجًا مُلهمًا في التفوق الدراسي حتى تخرجه بدرجة امتياز وتعيينه معيدا بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.





ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم دعم مادي لعبدالله بقيمة ٢٠٠٠ جنيه شهريًا لمساعدته على تكاليف المعيشة ولإعطائه فرصة للتركيز في دراساته العليا بالإضافة إلى عمله كمعيد في كلية التربية الرياضية، كما تعهدت الوزيرة بإهداء جهاز لاب توب لعبد الله.





ومن جانبه، أعرب عبدالله عن سعادته بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنيًا لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعرب عن رغبته في الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث وعدته وزيرة التضامن الاجتماعي ببحث الأمر، كما طالبته بأن يساهم مع الوزارة في وضع خطة لاكتشاف المواهب الرياضية بدور الأيتام وللاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الوزارة لتطوير الخدمات الرياضية بدور الأيتام.





لقاء مع ممثلى ٧٧ جمعية أهلية

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء مع ممثلي ٧٧ جمعية أهلية بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ،وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء التعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.





لقاء ممثلى 59 منظمة أجنبية فى مصر

كما عقدتنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية فى مصر،بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور السفيرة مى خليل،نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.





بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير





شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولورا كانسيكاس ديبرايز سفيرة فنلندا في مصر وعدد من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وشركاء النجاح، والاعلامية مني الشاذلي سفيرة مؤسسة مصر الخير للتعليم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير، يتضمن دعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه.