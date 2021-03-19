قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة بعد قليل.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، عن انقطاع المياه عن 7 مناطق هي :( ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري )، وذلك لمدة 8 ساعات مساء اليوم، بدءا من الساعة 10 مساءا وحتي الساعة 6 صباح يوم غدا السبت الموافق 20/3/2021.





وأوضحت الشركة فى بيان لها ، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال صيانة بخط مياه قطر 1000مم بطريق مصر اسكندرية/الصحراوي أمام شارع عتاب.





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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



