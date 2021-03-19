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اقتصاد

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة بعد قليل.. اعرف السبب

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:00 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، عن انقطاع المياه عن 7 مناطق هي :( ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري )، وذلك لمدة 8 ساعات مساء اليوم، بدءا من الساعة 10 مساءا وحتي الساعة 6 صباح يوم غدا السبت الموافق 20/3/2021.

وأوضحت الشركة فى بيان لها ، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال صيانة بخط مياه قطر 1000مم بطريق مصر اسكندرية/الصحراوي أمام شارع عتاب.

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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة على قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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