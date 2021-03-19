شاب يضرب والدته لإرضاء زوجته.. فيديو

انهمرت سيدة تدعى سعدية فى البكاء، بسبب إهانتها والاعتداء عليها من نجلها أمام زوجته.





قالت سعدية، إن نجلها عمرو ضربها على مرأى ومسمع من زوجته دون أن يخجل من فعلته، مضيفة: "مش هقدر أقول هو عمل فيا إيه مكسوفه .. بس الله لا يسامحه هو ومراته"، وقامت الأم بالدعاء على نجلها وزوجته.





وأضافت سعدية خلال برنامج "حكاية كل باب" المذاع على قناة الشمس والذى تقدمه الإعلامية سما احمد، أنها طلبت من نجلها الأكبر يوسف أن تحمل حقيبتها والذهاب إلى إحدى دور رعاية المسنين بالقاهرة.





وقالت الأم: ابنى كان واقف وهى بتشتمنى مقلش عيب لزوجته، وأنا بقوله الله لا يسامحك.







