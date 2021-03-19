توافد أتوبيسات رحلات المحافظات لبورسعيد.. وإقبال على سوق الأسماك وحديقة فريال

شهد سوق الأسماك الجديد بحى العرب، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وعدد كبير من الزائرين بالمحافظات الأخرى.





وأشاد الجميع بما لمسوه فى سوق الأسماك الجديد من طفرة فى مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع الأسماك و تصميم السوق الذى يوفر النظام وعدم التكدس بالإضافة الى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى للسوق.





وقال عدد من زائرى السوق من المحافظات المجاورة، إن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية فى عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات مصر، وتساهم فى تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.





وفي ذات السياق شهدت حديقة فريال التاريخية وشارع 7/3 السياحى اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى ، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لبورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد وعلى رأسها حديقة فريال والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا وكذلك منطقة ديليسبس باي.





وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة و مصممة على الطراز الأوروبى، مؤكدين أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومنها منطقة الملاحات ببورفؤاد.



