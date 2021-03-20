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سيارات

الوضعية الصحيحة للفتيس الأوتوماتيك أثناء الزحام.. خبراء يوضحون

السبت 20/مارس/2021 - 12:01 ص
وضع الفتيس علي N
وضع الفتيس علي N اثناء الزحام
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اشرف عطية
تنتشر العديد من المعتقدات الخاطئة بين السائقين حول أساليب قيادة السيارات، و أحد هذه المعتقدات الشهيرة والتي اختلف عليها كثير من السائقين، هي الوضعية الصحيحة للفتيس الاوتوماتيك في الزحام، فالبعض يقوم بإيقاف السيارة على وضع N أم D، وأيهما يساعد على خفض استهلاك الوقود، ويخفف من الضغط على المحرك في في هذا السياق نطرح عليكم حقيقة الامر .

أجاب خبراء السيارات أنه أثناء التوقف في الازدحامات فإن وضع الفتيس الاوتوماتيك السيارة على N لن يؤثر على معدل استهلاك الوقود، وسواء كانت السيارة على الـ D أو الـ N سيكون معدل استهلاك الوقود واحد لن يتغير لأن المحرك في حالة تأهب دائم .

حتي الان لم يثبت أن وضع  الفتيس الاوتوماتيك على N في الزحام مفيد لمحرك السيارة، أو له أي تأثير على أجزاء القير الأوتوماتيكي و أن أجزاء السيارة الحيوية سواء المحرك أو الفتيس الاوتوماتيك لن يتأثرا في حال وضعه على N في الزحام و بعض السائقين لا يقوموا بتحرك الفتيس اثناء الازدحام حتي لا يتلف الفتيس الاوتوماتيك .

اما الطريقة المثالية لتوفير الوقود في الازدحام المروري هو إطفاء المحرك بشكل كامل، وانتظار عودة السيولة المرورية وحركة السيارات لتشغيله مرة أخرى، لذا نجد معظم السيارات الحديثة بها تقنية غلق المحرك عند التوقف في الازدحام ثم تشغيله فور التحرك .
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