الألمان ملوك هذا الزمان .. ظاهرة تحدث للمرة الأولى في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا









القرعة أسفرت عن المواجهات الآتية:





بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان





ريال مدريد وليفربول





تشيلسي وبورتو





مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.





وسيشهد دور ربع النهائي تسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا في البطولة، بمشاركة 4 مدربين من نفس البلد، وهم 4 مدربين ألمان.





المدربون الألمان هم : يورجن كلوب مدرب ليفربول، وهانز فليك مدرب بايرن ميونخ، وإيدين تريزيك مدرب بروسيا دورتموند، وتوماس تخيل مدرب تشيلسي، وهو الأمر الذي يؤكد تفوق الألمان في الكرة الأوروبية في آخر السنوات، فحامل آخر لقب أوروبي أيضًا هو بايرن ميونخ الألماني.





الفرصة قد تكون مواتية أيضًا لنرى 4 مدربين ألمان في نصف النهائي، فجميعهم لن يواجهوا بعضهم البعض.





وتقام مباريات الذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا يومي 6، 7 إبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 13، 14 من الشهر ذاته.

أجريت منذ قليل، قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2020.