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فن

عبدالحليم حافظ وشادية على مسرح العرائس في الساقية

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:07 م
عبدالحليم حافظ وشادية
عبدالحليم حافظ وشادية
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محمد نحلة
أحيا مسرح الساقية للعرائس، حفلًا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفرقته الماسية مع مشاركة خاصة مع الفنانة شادية وسط حضور كبير من محبى العندليب الأسمر وشادية مساء أمس الخميس على مسرح النهر.

كانت البداية مع العندليب الأسمر الذى قدم بصحبة الفرقة الماسية "أهواك، على قد الشوق، أنا كل ما أقول التوبة، أول مرة". أما الوصلة الثانية فكانت مع الجميلة شادية التي أطلت على جمهورها بفستانها الأحمر وقدمت لهم "مكسوفة، شباكنا ستايره حرير، وحياة عنيك" 

وفى الجزء الثانى من الحفل قدم الثنائى عبدالحليم وشادية وصلة أكثر من رائعة قدما فيها أجمل أغانيهما معًا وهى "احتار خيالى، إحنا كنا فين، تعالى اقولك، حاجة غريبة، لحن الوفاء".

كما شهد اليوم في قاعة الكلمة احتفالية جمعية مشوار التحدى بعيد أمهات ذوى الهمم تحت إشراف المدربة منى صفوت، وحضر الاحتفالية عدد كبير من ذوى الهمم وأمهاتهم في لفتة تقديرية لتأثير ودور الأمهات في حياة أولادهن.

كما قام المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى مؤسس الساقية بإلقاء كلمة شكر وتقدير وعرفان لكل الأمهات اللاتى حضرن الاحتفالية وشكرهن على دورهن العظيم وصرّح بأن الساقية كانت ولازالت بيت لكل ذوى الهمم وتفتح أبوابها لهم دائمًا دعمًا لهم ولمواهبهم وتأكيدًا لحقهم فى أن يكون لهم يد في المشهد الثقافي سواء بالمشاركة أو بحضور الفعاليات الفنية المختلفة.
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