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ديني

لماذا لا أشعر بالاطمئنان في الصلاة وأشرد فيها؟.. الإفتاء تجيب

السبت 20/مارس/2021 - 07:01 ص
الاطمئنان في الصلاة
الاطمئنان في الصلاة
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شيماء جمال
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "لماذا لا أشعر بالاطمئنان في الصلاة وأشرد فيها؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن مسألة عدم الشعور بالطمأنية فى الصلاة والانشغال فيها، هذا أمر يعرض للكل بشكل أو بآخر بأقدار متفاوتة، فحاولى أن تجاهدى نفسك وتستحضرى عظمة الله سبحانه وتعالى وأنك تناجيه وأنك واقفه بين يديه.

وأضاف أمين الفتوى أن هناك رسالة للإمام بن رجب الحنبلى أحد العلماء المسلمين، اسمها الخشوع فى الصلاة أو الذل والانكسار للعزيز الجبار، فابحثى عنها على النت واقرأيها ستوضح لك أحوال السلف فى الصلاة وأسباب الخشوع كيف تكون.

من الأسبابِ التي تُساعدُ المسلمَ على الخشوعِ في الصّلاةِ ما يأتي:
-
تقديمِ السننِ على الفرائضِ؛ ففيها من اللطائفِ والفوائدِ الشيءَ الكثيرَ،
ذلك أنّ النفسَ البشريةَ تتعلقُ بأمورِ الدنيا وأسبابها، فيبتعدُ القلبُ
ويذهبُ الخشوعُ في الصلاةِ، فإذا قدَّم المسلمُ السننَ على الفريضةِ فإن
النفسَ تأنسُ بالعبادةِ، وتتكيّفُ بالخشوعِ، فيدخلُ في الفريضةِ بحالةٍ
أفضل ممّا لو دخلَ الفريضةَ من غير تقديمِ السُنّةِ.

-
أجمعَ العلماءُ على أنّ ما يساعدُ المسلمَ على الخشوعِ في الصلاةِ
والخضوعِ للهِ -عز وجلَّ- غضُّ البصرِ عما يُلهي، وكراهةُ الالتفاتِ ورفعُ
البصرِ إلى السماءِ، فيُستحَبُّ للمصلي أن ينظرَ إلى موضعِ سجودهِ إن كان
قائمًا، والنظرُ إلى قدميهِ أثناءَ ركوعهِ، وفي حالِ سجودهِ إلى أرنبةِ
أنفهِ، وفي حالِ تشهُّدهِ يُستحبُّ النَّظرُ إلى حِجرهِ.

-
ممّا يُعين المسلم على استحضار الخشوع في الصلاة معرفة كيفيّة صلاة النبي
-عليه الصّلاة والسّلام-؛ حيث كان إذا دخل في صلاته طأطأ رأسه ورمى ببصره
إلى موضع سجوده.

-على
المسلم معرفة أحوال السلف الصالح من الصحابة -رضوان الله عليهم- وخشوعهم
في صلاتهم؛ لأنّ ذلك يزيد من حبّه لصلاته وخشوعه، فهم يعبدون الله -عز وجل-
كأنّهم يرونه، وهو أعلى وأعظم درجات الإحسان في العبادة، فهذا أبو بكر
-رضي الله عنه- يبكي في صلاته، والتابعي عروة بن الزبير يخبر الأطباء بقطع
رجله عند دخوله في الصلاة لأنه لا يشعر بذلك لشدّة تعلّقه بالله -عز وجل- و
خشوعه في صلاته.
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