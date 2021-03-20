لماذا لا أشعر بالاطمئنان في الصلاة وأشرد فيها؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "لماذا لا أشعر بالاطمئنان في الصلاة وأشرد فيها؟".







وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن مسألة عدم الشعور بالطمأنية فى الصلاة والانشغال فيها، هذا أمر يعرض للكل بشكل أو بآخر بأقدار متفاوتة، فحاولى أن تجاهدى نفسك وتستحضرى عظمة الله سبحانه وتعالى وأنك تناجيه وأنك واقفه بين يديه.





وأضاف أمين الفتوى أن هناك رسالة للإمام بن رجب الحنبلى أحد العلماء المسلمين، اسمها الخشوع فى الصلاة أو الذل والانكسار للعزيز الجبار، فابحثى عنها على النت واقرأيها ستوضح لك أحوال السلف فى الصلاة وأسباب الخشوع كيف تكون.





