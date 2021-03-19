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محافظات

محافظ أسيوط: ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:03 م
محافظ أسيوط: ختام
محافظ أسيوط: ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،إنه تم اليوم الجمعة ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية ورفع الوعي المجتمعي بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة بمراكز وقرى المحافظة والتي استمرت لمدة 5 أيام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية الدور الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس بالمحافظة في توعية السيدات والفتيات بقضايا المجتمع وخاصة التي تهم المرأة المصرية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان وتوعيته بالقضايا الهامة طبقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030م. 


وأوضح محافظ أسيوط المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط أطلق حملة طرق الأبواب لتوعية الفتيات والسيدات بريادة الأعمال والشمول المالي بعنوان "ريادة الأعمال للمرأة الريفية" خلال الفترة من 14 : 19 مارس الجاري مضيفًا أن الحملة بدأت يوم الاثنين بقرية باقور التابعة مركز أبوتيج ثم يوم الثلاثاء بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا بعدها بقرية الحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط ثم قرية المعصرة بمركز الفتح وانتهت يوم الجمعة بقرية الحمام بمركز أبنوب لافتًا إلى عقد يوم تدريبي للرائدات الريفيات بقاعة مديرية التربية والتعليم بأسيوط قبل بدأ فاعليات الحملة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لريادة الأعمال للمرأة الريفية.
محافظ أسيوط: ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية
محافظ أسيوط: ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية
محافظ أسيوط: ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية
محافظ أسيوط: ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية
محافظ أسيوط: ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية
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