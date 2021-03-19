محافظ أسيوط: ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،إنه تم اليوم الجمعة ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية ورفع الوعي المجتمعي بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة بمراكز وقرى المحافظة والتي استمرت لمدة 5 أيام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.





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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية الدور الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس بالمحافظة في توعية السيدات والفتيات بقضايا المجتمع وخاصة التي تهم المرأة المصرية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان وتوعيته بالقضايا الهامة طبقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030م.







