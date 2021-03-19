مخرج الكاميرا الخفية.. أسرة رائد لبيب تنهار في جنازته

شيعت جنازة المخرج رائد لبيب، المعروف بـ"مخرج الكاميرا الخفية"، والذي طالما أمتعنا على مدار سنوات، في أواخر التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة، من خلال برنامج «الكامير الخفية» الذي كان بطله، الفنان الراحل إبراهيم نصر.

لبيب، اليوم الموافق الجمعة، من داخل مسجد السيدة نفيسة، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ بدوا افراد أسرة المخرج الراحل متأثرين برحيله خلال مراسم الجنازة.

ورصدت عدسة "صدى البلد" تشييع جنازة مخرج الكاميرا الخفية رائد لبيب، اليوم الموافق الجمعة، من داخل مسجد السيدة نفيسة، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ بدوا افراد أسرة المخرج الراحل متأثرين برحيله خلال مراسم الجنازة.

وشهدت الجنازة حضور أقارب رائد لبيب وسط بكاء وحزن شديد، وكان من أبرز الحضور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم.





و تعرض رائد لبيب لانتكاسة صحية في الأيام القليلة الماضية، وطلبت زوجته داليا المسلماني ، الدعاء له ، بعد تدهور حالته، ودخوله العناية المركز ة .





وكشفت زوجة المخرج الراحل في تصريحات لصدى البلد، أن زوجها دخل المستشفى منذ حوالي أسبوعين، وظل في غرفة عادية لمدة 10 أيام، قبل أن تسوء حالته الصحية وينقل للعناية المركزة ويتوفي.