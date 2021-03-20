عضو بالشيوخ : توجيهات الرئيس المستمرة بدعم الطبقات الفقيرة تعكس مدى اهتمامه بهم

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الفترة الحالية شهدت إهتمام كبير من الدولة بمحدودي الدخل والإسر البسيطة، وعملت على توفير حياة كريمة لهم، موضحا ان هذه الفئات لم يكونوا من قبل ضمن إهتمامات الدولة، ولكن الان أصبحت الدولة تبدأ بهم في مبادراتها من أجل الحصول على كافة حقوقهم.





وثمن "دياب" في تصريحاته لـ"صدى البلد" التوجيهات الرئاسية الجديدة التي إستهدفت محدودي الدخل والفئات البسيطة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التوجيهات هو تحسين معيشتهم تجاه هذه الظروف الإستثنائية التي نمر بها.





وأكد النائب أحمد دياب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما حرص على تقديم الدعم المستمر للطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث انه منذ إعتلائه كرسي الرئاسة وهو ينحاز بشكل كبير لهذه الطبقات، بسبب إحساسه بهم وبمعاناتهم، وتأتي قراراته الأخيره بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري ورفع الحد الأدنى من الأجور تأكيدا لهذا المنطلق.





وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس السيسي وجه بزيادة رواتب العالمين بالدولة بعد أن أقر علاوتين بنحو 7 ونصف مليار جنيه وأن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية "صدى البلد" أن قيمة المعاشات قد زادت 13% بنحو 31 مليار جنيه.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس السيسي قد وجه بصرف 1000 جنيه للأسر التى تعول أطفالا دون مأوى مؤكدا أن قرارات الرئيس إنسانية.