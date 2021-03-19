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أخبار العالم

الكويت تحدد شرطا للراغبين في أداء فريضة الحج

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:48 م
الكويت: التطعيم ضد
الكويت: التطعيم ضد كورونا إجباري للراغبين في أداء الحج
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قسم الخارجي

قالت وزارة الأوقاف في دولة الكويت، إن من يرغب في أداء فريضة الحج عليه أن يأخذ لقاح كورونا "كوفيد-19" أولا وفقا لاشتراطات السلطات الصحية السعودية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن كيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المهندس فريد عمادي قوله إن الكويت لم تتلق حتى الآن تعليمات خاصة متعلقة بموسم الحج من السلطات السعودية، أو أي ترتيبات جديدة.

وتابع المسؤول الكويتي "فيما يتعلق بالتطعيم لاشك أن من يريد ان يحج لابد ان يأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا وينجز المهمة، لأن التطعيم موضوع مهم".

وأشار  عماد الى أنه بالنسبة للعاملين في ترتيب شؤون الحج يشترط عليهم الحصول على التطعيم أيضا، وفقا للصحفية.

كانت وسائل إعلام سعودية كشفت عن إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.
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