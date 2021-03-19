الكويت تحدد شرطا للراغبين في أداء فريضة الحج





قالت وزارة الأوقاف في دولة الكويت، إن من يرغب في أداء فريضة الحج عليه أن يأخذ لقاح كورونا "كوفيد-19" أولا وفقا لاشتراطات السلطات الصحية السعودية.





ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن كيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المهندس فريد عمادي قوله إن الكويت لم تتلق حتى الآن تعليمات خاصة متعلقة بموسم الحج من السلطات السعودية، أو أي ترتيبات جديدة.





وتابع المسؤول الكويتي "فيما يتعلق بالتطعيم لاشك أن من يريد ان يحج لابد ان يأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا وينجز المهمة، لأن التطعيم موضوع مهم".





وأشار عماد الى أنه بالنسبة للعاملين في ترتيب شؤون الحج يشترط عليهم الحصول على التطعيم أيضا، وفقا للصحفية.



