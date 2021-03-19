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أخبار العالم

لبنان .. قرار عاجل بشأن التعليم المدمج

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:05 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  طارق المجذوب قرارا عاجلا بشأن التعليم في البلاد حيث أعلن عن تأجيل العودة الي التعليم المدمج بالنؤسسات التعليمية المختلفة. 

قال الوزير اللبناني في بيان له  "بانتظار استكمال نتائج الجهود مع وزارة الصحة العامة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الاحمر اللبناني لتأمين شروط العودة الآمنة (خصوصا بعد البلبلة التي أثارها لقاح استرازينيكا )، وبإنتظار تحديد الموقف الواضح من المراجع الصحية حول الموضوع".

وأضاف، "تؤجل العودة الى التعلم المدمج في المؤسسات التعليمية كافة، الرسمية والخاصة، الى موعد آخر. 

وتابع : سيحدد الموعد  لاحقا وبالتالي يستكمل التعلم عن بعد".
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