أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم السبت 20 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى .
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 49.01 جنيه للشراء و 52.11 جنيه للبيع .
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وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.14 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.73 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.67 جنيه للشراء و 40.85 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.