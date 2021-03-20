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اقتصاد

أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

السبت 20/مارس/2021 - 06:00 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم السبت 20 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى .

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 49.01 جنيه للشراء و 52.11 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.14 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.73 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.67 جنيه للشراء و 40.85 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
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