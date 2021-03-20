برلماني: الدولة المصرية عملت على تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين

ثمن النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 1000 جنيه للأسر التى تعول أطفالا دون مأوى، موضحا أن كل ما نلمسه من إنجازات جاء نتيجة برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي أدى إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة قيمة دخلهم.





ولفت" القطامي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية عملت على تعزيز مستويات الحماية الإجتماعية ، وذلك من خلال دعم الأسر مخفضة الدخل والفقيرة،وعملت على تمكينهم من أجل توفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تشعر بالمواطنين وتؤكد سعيها دائما لتحسين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرارت الأخيرة بزيادة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري وزيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف 1000 جنيه للأسر التى تعول أطفالا دون مأوى، يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت تشعر بنبض الشارع وترصد ما يعاني منه المواطنين، مع وجود ازمة كورونا مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب دعم هذه الفئات.





وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس السيسي وجه بزيادة رواتب العالمين بالدولة بعد أن أقر علاوتين بنحو 7 ونصف مليار جنيه وأن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية "صدى البلد" أن قيمة المعاشات قد زادت 13% بنحو 31 مليار جنيه.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس السيسي قد وجه بصرف 1000 جنيه للأسر التى تعول أطفالا دون مأوى مؤكدا أن قرارات الرئيس إنسانية



