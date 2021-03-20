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برلمان

نائب بالشيوخ: توجد محاولات جادة لمنع الألعاب الإلكترونية الخبيثة

السبت 20/مارس/2021 - 05:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد الشعراوي
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ان الإجتماع الأول للجنة الشباب والرياضة بالمجلس، شهد مناقشات حول خطورة الألعاب الإلكترونية وتاثيرها السلبي الذي فرضته على الشباب، موضحا أنه سيكون هناك محاولات جادة لمنع هذه الالعاب للحفاظ على النشء القادم.

وعبر "البلشي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن إستيائه بسبب إنتشار حالات الإنتحار لمستخدمي هذه الألعاب الإلكترونية الخبيثة، اخرهم إنتحار طفلة مصرية بالمقطم شنقا بسبب لعبة ببجي، الأمر الذي يستلزم من الجميع مواجهة هذا الامر وحظر هذه الألعاب التي إنتشرت بشكل كبير الأونة الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنتحار هذه الطفلة لم يكن حادثة الإنتحار الأولى، حيث أزهقت هذه الألعاب أرواح العديد من أولادنا، وأثرت بشكل سلبي على سلوك الأطفال والمراهقين، وأكسبتهم صفات غير حميدة وعنيفة، بسبب عنف محتوى هذه الألعاب. 

جاء ذلك تعقيبا بعدما أنهت طفلة مصرية حياتها شنقا بسبب لعبة ببجي في المقطم، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وجاءت البداية بتلقي تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عاما.
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